　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

黃越宏／回應林達檢察官：法庭從沒那麼科學過

請按讚支持 ETtoday新聞雲

▲法官，國民法官。（圖／視覺中國CFP）

▲法律不可能一次到位，先求有再求好，讓《國民參與刑事審判法》草案早點上路，讓人民參與審判，未來總有再求好的修法機會。（圖／視覺中國CFP）

近日投書《蘋果日報》論壇的一篇文章〈拼裝陪審沒測試 勿搶照上路〉，檢察官林達所強調的論述基礎係以：「法庭審判程序是一項精密的社會科學，要有學理支撐，還要經過實證檢驗，看是否符合我國民情、文化習慣和法令配套。美國、德國、日本都有人民參與審判制度，各自行之多年，都有完善的學理和實證資料。就算要引進，一定要先做實證評估和模擬測試」作為出發。並以此強烈質疑司法院研擬的「國民法官草案」。

其質疑之推論是否成立，見仁見智，但其立論基礎有必要先加以探討能否成立？

首先就以他的論述基礎，檢視目前每天在全國各地法院進行的「法庭審判程序」，是否真的如他所說的這般嚴謹？其答案不用多問，也知道是很難成立的！

因為，現行的法庭審判程序，不論是「民事訴訟」或「刑事訴訟」、乃至「行政訴訟」，在改革進程中許多具體作法，如：「民事爭點整理」，「公訴、偵查檢察官各自辦案」、或「當事人進行主義」等等，全都沒有經過林達檢察官所謂的「要經過實證檢驗，看是否符合我國民情、文化習慣和法令配套、要模擬測試」等等。

上述這些改變（或稱改革）幾乎都是司法官員和學者，吹著冷氣，就做出決定，不然，就是司法院編預算發包給學者，以採購研究報告的方式，就得出結論，或是長官一個口令一個動作就完成了。在這些過程中，就從來沒有聽到過檢察官基於「國家公益」，出面質疑過，它們並沒有經過「實證評估和模擬測試」。

再說，「被鬧出自殺」人命的71歲嘉市議員廖天隆，他的遺書抗議的就是，偵查檢察官起訴書已同意緩刑，公訴檢察官卻開庭臨時變卦表示，緩刑是偵查檢察官個人意見，不代表地檢署，地檢署建請具體求刑。

自殺議員廖天隆，面對檢方如此反覆作風，根本無所適從，只好以死應對。

試問，「檢察一體」的理論難道不是應該一體拘束「偵查檢察官」與「公訴檢察官」都適用嗎？這已經不是科學問題，這是國家公信力的基本問題。

再說，因為檢察官說話不算話，出了人命，法務部至今可曾針對這個檢察官「說話不算數」的問題，加以統一或下達行政命令？

請問，林檢察官強調「法庭審判程序是一項精密的社會科學」之論述，在公訴檢察官出庭，推翻偵查檢察官的起訴書內容，以致鬧出人命時，這種辦案態度算不算是「一項精密的社會科學」？

國人一向詬病檢察官辦案，是選擇性辦案，難道，針對「國民法官」的立法，檢察官也是一樣選擇性反對？

前總統馬英九在推動《法官法》時常說「先求有，再求好」，意指法律不可能一次完美到位，先有淘汰機制的《法官法》，再慢慢修法改善；一樣的情形，獨斷的「心證權釋出」與「國人參與審判」，就是國民法官的立法目的，未來總有「再求好」的修法機會。（本文轉載自《蘋果日報》）

●黃越宏，陪審團協會理事、法治時報社長。以上言論不代表本公司立場。

法律雲推薦 免費公益講座，歡迎參加！
主辦單位：台灣法治暨政策研究基金會
時間、地點：3/23（六）14：30～16：30/國父紀念館B1演講廳
演講者：尹章中（立法院公報處處長）
講題：文化創意與產業升級
ET快訊
南韓總統文在寅怒宣誓！「賭上警察命運，徹查勝利、張紫妍」
正面對決賴清德！蔡英文宣布本週登記參選：國家正走在正確的道路
大逆轉！一見面還擁抱　失業男沒錢多買機票同赴美「4樓狠扔妻」
正妹懸崖邊擺pose拍「網美照」　下秒慘遭「4公尺巨浪」沖入

關鍵字：法律,司改人權,黃越宏,人民參與審判,陪審,參審,林達,法官法,廖天隆

點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持 ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

嘉市議員燒炭亡藏法制爭議　人權法治協會：「檢察一體」無法落實

嘉市5連霸議員燒炭亡　遺書曝光「以死明志」妻發抖喊冤被設計

因應民意國民參審將融入陪審　「合審分判」新制出爐

參審髮夾彎！司法院：陪審制與國民法官將一併試行

鐵證並不如山！英國駐台代表：死刑不該存在台灣社會

黃越宏／回應林達檢察官：法庭從沒那麼科學過

因應民意國民參審將融入陪審　「合審分判」新制出爐

同伴受困黏鼠板！鼠幫發動救兵 結局「全隊等救援」網求 :哪個牌子

小宇「知名度最高的唱作人」　一唱完蕭敬騰攤手：手環拿來

腳趾「凍甲」爆長米黃大膿包　醫猛一擠...牽絲拔出超療癒

勝利「見面會直銷賣假藥」　 GD制止：通過驗證再說吧...

閨蜜情深！阿雅奔到醫院看爸爸　回頭發現...大S就站在身後

Sandy曝家裡地位最低是「爸爸」　勉強：畢竟他是長輩

獨家／鄭人碩和小薰交往中！　遠赴高雄見習婚禮...親密舉動外洩

獨家直擊！法比歐索吻翹臀妹　東區街頭擁吻纏綿１分半

上海樂園10米高哆啦A夢亮相　「還原10主題街景」活動僅一年

119人員隔空指引：千萬別躲浴室　前線順利救出火場民眾一家9口

鐵證並不如山！英國駐台代表：死刑不該存在台灣社會

黃越宏／回應林達檢察官：法庭從沒那麼科學過

因應民意國民參審將融入陪審　「合審分判」新制出爐

大專棒聯／大物投手來了　吳俊杰再挑戰中職拚高順位

美媒揭FAA縱容波音「自己安檢」737 MAX　衣航空難黑盒子初判　

空汙嚴重中市府質疑只顧發電不降載　台電：已經盡力

大專棒聯／吳俊杰141球完投飆13K　開南隔2年進冠軍戰

大專棒聯／吳俊杰是頂尖投手　蔡仲南：絕對有資格職棒

直擊／海委會李仲威要求「重罰底拖船」　陳國恩：再遠也要扣回來

西野加奈生日當天閃婚！　老公是「帥哥經紀人」5年前預言成真

胡扯「日式教育」對女兒亂摸　狼父：教她別看不起自己

兒時蒐集癖！懷舊貼紙簿滿是「5566和飛天小女警」　她懷念嘆：時代的眼淚

百憂解退出台灣市場仍有轉圜？健保署：可申請保有「下限價格」

法律熱門新聞

【法治時報專訪王令麟】無奈被當..

英國駐台代表：死刑不該存在台灣

參審融入陪審　「合審分判」出爐

雷皓明／員工離職沒早說　雇主可..

騎單車酒測超標　法界：罰300..

主任檢察官教你看懂地檢署傳票

新看法／輕罰色法官忽視職場權力..

偵查未完結放人　蔡正元千萬交保

黃越宏／回應林達檢察官：法庭從..

黃俐菁／遇到魔音鄰居的錦囊妙計

釀私酒謊報遭竊　判刑8月定讞

雷皓明／精神賠償怎樣才告的成？

給說法／你知道自己被限制出境嗎

地上權住宅相關法律問題

更多熱門

相關新聞

國民法官政策大轉彎　拼裝陪審制未測試勿上路

據悉此方案中，第一階段設計先由8個陪審員評議，是為了避免職業法官運用「權威效應」去影響國民法官；那又為何在死刑判決時，就一定要3位職業法官加入全體，一起討論和一致決？為何這時又不擔心法官發揮「權威效應」了？

恐怖情人潑油燒對方　判刑7年定讞

參審融入陪審　「合審分判」出爐

死囚謝志宏獲再審　律師早已啟動

霸道男上完法律課變成暖人夫

讀者迴響

發燒話題

雞排妹 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 波音737 勝利退演藝圈 王令麟 復仇者聯盟 李宗泫 明星花露水 311地震 王金平 衣索比亞空難 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 錦戶亮 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 王令麟 綾瀨遙 高橋聖子 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 王令麟 橋本有菜 滾滾紅塵 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 王令麟 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 王令麟 孫安佐 蔡英文 袁惟仁昏迷 木村拓哉 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 韓國瑜 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 周湯豪 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟

熱門新聞

整太大！Andy：只有失落…家寧落淚

張紫妍案「藝人全噤聲」　具惠善第1個響應了！

男友劈腿！熱褲女當街暴氣「秀巨乳」

錄《玩很大》小鬼合照驚見多1隻手

月經3階段「懂吃狂瘦」經血流超順！

即／桃機男女墜樓　2人身分曝光

桃機墜樓真相曝／妻多次阻夫回美遭夫狠從4樓丟下

朋友送「祖傳藥粉包」被警帶回派出所

狂銷2.4億支最賣iPhone　今年5月將停產

小孩照書養　1歲半童不會走路

《驚奇》洩密　神盾局長世紀騙局

擋車比中指　休旅車險遭自強號撞飛

中天主播卡脖撞胸2女記者！東森要告了

泰國刷180萬！他神回打趴詐騙集團

Kiwebaby林進婚紗照曝光！

更多

最夯影音

更多

同伴受困黏鼠板！鼠幫發動救兵 結局「全隊等救援」網求 :哪個牌子

小宇「知名度最高的唱作人」　一唱完蕭敬騰攤手：手環拿來

腳趾「凍甲」爆長米黃大膿包　醫猛一擠...牽絲拔出超療癒

勝利「見面會直銷賣假藥」　 GD制止：通過驗證再說吧...

閨蜜情深！阿雅奔到醫院看爸爸　回頭發現...大S就站在身後

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面