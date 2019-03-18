黃越宏／回應林達檢察官：法庭從沒那麼科學過

▲法律不可能一次到位，先求有再求好，讓《國民參與刑事審判法》草案早點上路，讓人民參與審判，未來總有再求好的修法機會。（圖／視覺中國CFP）

近日投書《蘋果日報》論壇的一篇文章〈拼裝陪審沒測試 勿搶照上路〉，檢察官林達所強調的論述基礎係以：「法庭審判程序是一項精密的社會科學，要有學理支撐，還要經過實證檢驗，看是否符合我國民情、文化習慣和法令配套。美國、德國、日本都有人民參與審判制度，各自行之多年，都有完善的學理和實證資料。就算要引進，一定要先做實證評估和模擬測試」作為出發。並以此強烈質疑司法院研擬的「國民法官草案」。

其質疑之推論是否成立，見仁見智，但其立論基礎有必要先加以探討能否成立？

首先就以他的論述基礎，檢視目前每天在全國各地法院進行的「法庭審判程序」，是否真的如他所說的這般嚴謹？其答案不用多問，也知道是很難成立的！

因為，現行的法庭審判程序，不論是「民事訴訟」或「刑事訴訟」、乃至「行政訴訟」，在改革進程中許多具體作法，如：「民事爭點整理」，「公訴、偵查檢察官各自辦案」、或「當事人進行主義」等等，全都沒有經過林達檢察官所謂的「要經過實證檢驗，看是否符合我國民情、文化習慣和法令配套、要模擬測試」等等。

上述這些改變（或稱改革）幾乎都是司法官員和學者，吹著冷氣，就做出決定，不然，就是司法院編預算發包給學者，以採購研究報告的方式，就得出結論，或是長官一個口令一個動作就完成了。在這些過程中，就從來沒有聽到過檢察官基於「國家公益」，出面質疑過，它們並沒有經過「實證評估和模擬測試」。

再說，「被鬧出自殺」人命的71歲嘉市議員廖天隆，他的遺書抗議的就是，偵查檢察官起訴書已同意緩刑，公訴檢察官卻開庭臨時變卦表示，緩刑是偵查檢察官個人意見，不代表地檢署，地檢署建請具體求刑。

自殺議員廖天隆，面對檢方如此反覆作風，根本無所適從，只好以死應對。

試問，「檢察一體」的理論難道不是應該一體拘束「偵查檢察官」與「公訴檢察官」都適用嗎？這已經不是科學問題，這是國家公信力的基本問題。

再說，因為檢察官說話不算話，出了人命，法務部至今可曾針對這個檢察官「說話不算數」的問題，加以統一或下達行政命令？

請問，林檢察官強調「法庭審判程序是一項精密的社會科學」之論述，在公訴檢察官出庭，推翻偵查檢察官的起訴書內容，以致鬧出人命時，這種辦案態度算不算是「一項精密的社會科學」？

國人一向詬病檢察官辦案，是選擇性辦案，難道，針對「國民法官」的立法，檢察官也是一樣選擇性反對？

前總統馬英九在推動《法官法》時常說「先求有，再求好」，意指法律不可能一次完美到位，先有淘汰機制的《法官法》，再慢慢修法改善；一樣的情形，獨斷的「心證權釋出」與「國人參與審判」，就是國民法官的立法目的，未來總有「再求好」的修法機會。（本文轉載自《蘋果日報》）

●黃越宏，陪審團協會理事、法治時報社長。以上言論不代表本公司立場。