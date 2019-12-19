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懷疑友詐賭！莽男爆氣揮拳留1cm傷口　5天後他死在自家地板...房客破門嚇傻

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▲▼打架,衝突,偷情。（圖／免費圖庫 pakutaso）

▲黃男懷疑朋友詐賭，於是出拳毆打，但卻造成對方腦出血死亡，被判刑2年10個月。（示意圖／免費圖庫 pakutaso）

記者陳韻如／桃園報導

黃姓男子玩象棋時，懷疑友人阿鎮（化名）詐賭，氣得一把就往阿鎮頭上打下去，導致阿鎮額頭留下一道1.5公分的傷口。未料，事隔5天後，阿鎮被人發現倒臥在地，且已明顯死亡，而法醫解剖認定他死於顱內出血，黃男被依傷害致死起訴。法院審理後，因法醫證稱，阿鎮傷勢微小，第一時間不會想到有腦出血，黃男主觀上不能預見死亡結果，因此改依傷害罪判刑2年10個月。

判決書指出，黃男2018年4月14日與一群朋友在一處空地玩象棋，期間黃男懷疑阿鎮詐賭，氣得朝著阿鎮臉部揮拳，雙方扭打成一團，最後不歡而散。然而，阿鎮返家後，因多日未出門，其住家樓下房客於是前往他房間查看，卻驚見阿鎮倒臥在地，且明顯死亡，嚇得立刻報警。

檢警事後對阿鎮進行相驗，發現案情並不單純，於是依傷害致死罪將黃男起訴，但他卻矢口否認犯案，辯稱自己只是打了阿鎮的臉一巴掌，也沒有讓阿鎮受傷或留血，並不知道阿鎮會死亡。

黃男辯護律師則說，阿鎮有吸食一、二級毒品，也有服用抗焦慮及失眠的安眠藥，可能是在服用後產生眩暈，自己跌倒撞到頭，黃男並沒有以重拳打到阿鎮頭部，也沒有人目擊，且法醫也證稱，阿鎮的傷勢是與外力有關，不能這樣就斷定是黃男所為。

此外，黃男律師還說，阿鎮雖然與黃男有過衝突，但他隨後便騎車離開，還前往KTV、檳榔攤及多次打電話給女兒，晚上又跑出門買消夜等，就一般人的了解，「不可能會認為阿鎮當時就因頭部受有1.5乘1公分的小外傷，而產生顱內嚴重出血導致死亡。」

不過，當時現場還有多名友人，眾人皆稱，當時黃男與阿鎮發生扭打，有看見阿鎮臉上有挫傷等，因此可認定阿鎮額頭上的傷口就是黃男所造成。

法醫解剖後也認定，阿鎮的左側前額頭皮挫擦傷裂傷應該是新近外力所造成的損傷，而引起皮下出血和左顳肌出血，造成他左大腦表面廣泛硬腦膜下腔和蜘蛛網膜下腔出血，研判阿鎮是在扭打後受傷，因頭部外傷造成顱內出血而中樞神經性休克死亡，研判死因為「他殺」。

法院審理後認為，黃男與阿鎮確實發生扭打，但沒有證據能證明黃男傷及阿鎮要害，且他傷勢微小，且又在髮際線處，一般難以察覺，且法醫也證稱，「不會第一時間想到會有嚴重腦出血」，法官認定黃男客觀上並不能預見死亡結果，因此將他改依傷害罪嫌判處2年10個月徒刑。全案可上訴。

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