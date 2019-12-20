獨／挺韓、罷韓明拚場！國安局備妥防彈背心　台北警南下支援

▲高雄警在三大熱區部署重兵（左營高鐵站、捷運美麗島站、高雄火車站）。（圖／記者洪正達攝，下同）

記者徐政璿／台北報導

由「We care高雄」舉辦的罷韓遊行以及由韓國瑜競選辦公室舉辦的挺韓遊行21日將在高雄登場，雙方相距3.8公里。據了解，國安高層會到場督導，特勤中心已備妥防彈背心，韓國瑜以及副手張善政可決定是否穿上；此外，台北保一總隊和其他專業警察單位（航空、鐵路、國道），也都全部南下支援。

挺韓VS.罷韓遊行21日在高雄舉辦，由於適逢選前20天，任何重大衝突都可能波及選情。國安人員透露，韓國瑜和張善政日前在大型造勢場合，已經穿過特勤中心提供的防彈背心，21日當天也都備妥，但仍由候選人自行評估是否穿上。

在警力部署部分，左營高鐵站、捷運美麗島站跟高雄火車站是3大「熱區」，市警局會加派警力維持秩序，車廂內也會派捷運警察進駐，剩下的34個站體，各進駐1個小隊13人，加上原有配置警力，捷運站體和月台超過500名警力。

不僅如此，台北保一總隊、彰化保四總隊、高雄保五總隊以及鄰近縣市警察局都要支援，其他專業警察單位，包括航警、鐵路警察、國道警察等也全部南下支援。由於總統蔡英文21日當天晚上要參加無黨籍立委林昶佐在凱道舉辦的「台灣大凱旋」演唱會，警方透露，「台北警力也處於警崩狀態。」

國安人員強調，會針對總統候選人的上下車點、場地死角、舞台下方、動線周邊加強複檢，也會針對可疑物品進行爆裂物偵測器實施檢查；為了防止空拍機的危害，若有空拍機在周邊，警察、憲兵等人員也會立即用干擾器實施防止。

▼挺韓VS.罷韓遊行路線圖。（圖／記者洪正達攝）