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玉田國小「公共治安」參訪　里警大力協助師生讚：新奇又有趣

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▲屏東縣里港鄉玉田國小日前到里港警分局進行學生社區走訪活動 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣里港鄉玉田國小日前到里港警分局進行學生社區走訪活動 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣里港鄉玉田國小日前舉辦5年級學生社區走訪活動，其中一站有關公共治安教育的部分和警察有關，由里港警分局協助並舉辦了反毒宣導、警用勤務裝備介紹及體驗，並搭配有獎徵答，讓師生們體驗不一樣的課程。

▲屏東縣里港鄉玉田國小日前到里港警分局進行學生社區走訪活動 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼小朋友們把玩長槍。

▲屏東縣里港鄉玉田國小日前到里港警分局進行學生社區走訪活動 。（圖／記者陳崑福翻攝）

活動先由一組組長謝忠銘、警員莊文客以及里港分局志工團隊們引導師生到聖母大樓3樓講堂，並向師生們介紹分局廳舍狀況；再由巡官温廷軒暖場，準備各項活動讓小朋友們大開眼界。

▲屏東縣里港鄉玉田國小日前到里港警分局進行學生社區走訪活動 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲致贈感謝狀。

其中大平派出所警員黃欣傑介紹現場的M16步槍、反光背心、防彈衣、手銬、防護型噴霧器、指揮棒以及警用盾牌等警用裝備，讓在場的小朋友們眼睛為之一亮，並讓他們上台體驗，小朋友們對步槍、手銬及盾牌的反映相當熱烈，排了好長的隊伍搶著嘗試、拍照留念。

偵查隊朱玉蘭偵查佐趁機進行反毒宣導，介紹各種毒品犯罪的樣態、施用毒品的後果以及常見毒品種類如安非他命、海洛英、K他命等；而最近興起的毒品咖啡包則是透過精美、可愛的包裝，吸引年輕族群嘗試，朱偵查佐也貼心提醒他們切勿食用來路不明的包裝物，以免誤入陷阱，讓小朋友收穫良多。

分局長楊龍祥表示，藉由協助學校的戶外參訪活動，不僅讓小朋友們從小就瞭解警方的運作、相關裝備的用途，更能達到相關警政、反毒議題教育、宣導的目的，強化社區警政的良好警民關係。

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