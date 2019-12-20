跨海為陳福海站台！柯文哲：北市府可用「遠距醫療方式」支援金門

▲台北市長柯文哲（左）替立委參選人陳福海（中）打氣站台。（圖／翻攝自陳福海臉書）

記者朱世凱／綜合報導

台北市長柯文哲昨（19）日與前金門縣長、立委參選人陳福海碰面，他指出，陳福海是一個好人，相當值得推薦，倘若未來有需求，北市府可以立即用「遠距醫療方式」支援金門。陳福海也在臉書向「老朋友」表達謝意，「福海在此也特別感謝柯市長在我縣長任內，多次透過直轄市的服務能量支援協助金門。」

▼柯文哲承諾會依金門醫療需求給予服務建議。（圖／翻攝自陳福海臉書，下同）

柯文哲應國立金門大學國際暨大陸學系的邀請，跨海至金門進行城市治理公共事務專題演講；他也透過中午休息時間至陳福海的競選總部，與對方一同享用午餐，討論和金門相關議題。柯文哲表示，陳福海擔任金門縣長時，台北市與金門縣就曾交流過，若未來金門醫院有需求，初期北市府將先請市立聯合醫院把遠距醫療模式套用到金門，透過即時性的會診讓病情診斷更加有效率，未來也會看金門醫療需求給予服務建議。

他也提到，民眾黨這次並未在金門推出人選，陳福海是個好人值得推薦，因此特別來為他打氣。被問到是否會邀請無黨籍政治人物陳福海入黨，柯文哲回應，民眾黨是柔性政黨，不會強邀任何人入黨，只要志同道合就好。

陳福海也說，希冀兩縣市可以進一步合作電子支付系統。柯文哲則對此表示，這很容易推動。陳福海提到，柯文哲是以好朋友心態來金門，北市有不少資源，未來自己若能當選立委，希望與北市府長期合作，「金門是旅遊勝地，我希望柯文哲以後至少每半年來金門一次。」

陳福海也在臉書指出，「在此特別感謝柯市長在我縣長任內，多次透過直轄市的服務能量支援協助金門，不管是我們碰到垃圾問題時挺身而出代燒處理垃圾，或是去年台北市、金門縣開啟水費代收城市跨域合作新模式，都代表著柯市府團隊對於離島金門的重視！此次柯市長繼2015年訪視金門醫院後再次前往金醫關心更讓福海十分感恩，因為醫療課題一直是福海從政以來最關心的工作！」

他說，未來將持續把金門醫療問題的解決與強化當作進入立院後最重要的服務項目。對於立委號次抽籤抽到7號，陳福海說，這象徵他如同7-ELEVEN全年無休，能時刻在市民身邊服務。

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