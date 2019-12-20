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民進黨強推反滲透法　柯文哲：有疑慮就應好好討論

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記者陳家祥／台北報導

民進黨強力推動在月底時將《反滲透法》三讀通過，此舉讓在大陸經商的台商人心惶惶。對此，台北市長柯文哲20日受訪表示，重點是它的內容是什麼、到底要怎麼執行；柯建議，在保衛國家安全的大帽子底下不會有人反對，不過到底怎麼執行？大家若有疑慮就應好好討論，不要說不討論就強行表決，那就不好。

▲▼柯文哲出席全台大眾走，15反顧向前走。（圖／記者周宸亘攝）

對於民進黨要在12月底強行通過《反滲透法》，未來恐影響到台北、上海雙城論壇的舉辦，柯文哲說，以前民進黨對大陸嗆聲那就算了，這次《反滲透法》規範的對象好像是我們自己的的台商跟台灣人民，「這在目前兩岸交流密切的狀態下，除非講得很清楚，規範很清楚，不然會引起很大的疑慮」。

「對我來講，重點不是標題，重點是它內容是什麼、到底要怎麼執行」，柯文哲說，在保衛國家安全的大帽子底下，不會有人反對，「不過到底怎麼執行？大家有疑慮我是建議好好討論，不要說不討論就強行表決，那就不好」。

至於是否建議留到下個會期？柯文哲說，重點不是下個會期什麼會期，「我覺得你要過也可以，要給大家有充分的討論」，一個法案若真的有誠意充分討論，一個禮拜、兩個禮拜也夠，「所以我是覺得不要在沒有討論的狀態下就過，過了以後沒有辦法執行，反而更慘」。

而外界質疑，《反滲透法》是要嚇阻台商返台投票？柯文哲說，因為他規範的對象是台商，問題是在兩岸交流這麼密切的狀態下，會變成不小心踩到地雷，變人人自危，「所以為什麼這法案在台灣社會會引起相當大比例的人民會不安，原因就在這裡」。
 

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