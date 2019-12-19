詹詠然、詹皓晴參與「送愛到部落」勉勵偏鄉孩子多嘗試並堅持夢想

▲網球國手詹詠然及詹皓晴姊妹每年都會固定出席東森慈善基金會舉辦的「送愛到部落」活動與東森爸爸王令麟相見歡。（圖／記者徐文彬攝，下同）

記者林璟倩／新北報導

一年一度的聖誕節即將到來，東森慈善基金會每年歲末舉辦「送愛到部落」活動，今(12/19)邀請長期贊助支持的網球世界冠軍、台灣之光詹詠然、詹皓晴姊妹擔任嘉賓，陪伴東森爸爸王令麟與偏鄉小朋友一同歡度聖誕佳節，兩人也以自身經驗為孩子們獻上祝福。

▲詹詠然、詹皓晴姊妹在現場受到廣大歡迎，偏鄉小朋友難得有機會看到運動明星都相當興奮。

欣賞花蓮東里國小及台東忠孝國小兩校學生載歌載舞帶來才藝，詹家姊妹也沉浸在現場的歡樂氣氛中，詹皓晴表示：「每年都很期待參加這個活動與偏鄉小朋友齊聚，就像回到東森這個大家庭，感覺相當開心，雖然年底天氣涼爽，但是心卻很溫暖。」詹詠然則認為：「最好、最貴重的禮物莫過於給下一代機會，謝謝東森爸爸，也就是我們的王叔叔一向喜歡給小朋友機會，從九二一之後願意投入資源栽培我們，讓我們有機會達成今天的成就。」

▲看到穿著棒球衣的小朋友讓詹家姊妹相當開心，感性回憶起自己的兒時經驗。

聽聞這群小朋友平時也相當熱衷參與運動社團，不論棒球或是足球都曾拿下好成績，詹家姊妹也相當開心。詹詠然表示，第一次看到這麼多一樣熱愛運動的小朋友來到現場，看他們表演與他們互動感覺很棒，希望他們可以堅持夢想，也感謝東森主動去協助他們所需要的資源。

詹皓晴則是感性的分享，「看到這麼多國小學齡的小朋友，不免想起我國小時也參與過很多種校隊活動，和他們一樣有著滿滿的熱情，因此特別想鼓勵他們不要放棄，勇於追求自己的夢想，一定會有自己的一片天。」她強調每個人一定會在自己參與的運動或者其他活動中，找到自己最想做的事情，記得以後一定要堅持做下去。

當然運動賽事總有輸贏，詹詠然也大方和小朋友分享面對挫折的心法，她說：「我覺得即使是我們，直到現在也沒有辦法保證自己出去比賽就一定能贏，也會有輸球心情不好的時候，但我相信，真正的運動員沒有輸家，不管贏一場球或是輸了一場球都能夠學到一些東西，所以我覺得能夠從錯誤中或失敗中學習，這才是運動的價值。」

▲東森大家長王令麟從2004年起開始贊助當時為921受災戶的詹詠然，照片中可見當年青澀模樣。

▲詹詠然、詹皓晴姊妹征戰世界網壇，每次回台都特地拜會東森大家長王令麟分享傲人戰績，分享「穿金戴銀」的榮耀 。

▲詹詠然及詹皓晴感念東森之恩，年年出席見證送愛到部落活動。（圖／資料照）

東森慈善基金會送愛20年來，培育無數英才，讓有才華、有實力的孩子們有機會站上更大的舞台，而且持續給予鼓勵與支持，讓每個孩子永遠都是東森的孩子。透過東森購物900萬會員熱心捐發票，推動愛的早餐為偏鄉孩子補足一整天滿滿的元氣，並推動愛心募資平台直接提供小朋友學習所需的資源，期待成就充滿愛與良善的正向社會。近年東森慈善基金會公益活動也全面擴大公益範圍，走訪全台各地救愛助老關懷長輩，以及雙11捐贈長照專車等，希望用愛陪伴更多弱勢團體，幫助所有需要幫助的人，邁向下一個20年。

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