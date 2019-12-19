　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

善耕365／用生命影響生命　視障樂手吳柏毅如何扭轉逆境人生

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

(圖/Life爵士樂團提供)

圖、文／善耕365

一頭藝術家飄逸的長髮，帶著一頂紳士帽與一把歷經歲月的薩克斯風，即使是受訪間的即興演出，也能感受到音樂已深植於他的血液中，如同呼吸般自如 － 他是視障樂手、Life爵士樂團的團長吳柏毅。

如果只剩0.03的視力，你會堅持還是放棄？

▲▼ 2015年12月 受邀至港澳台灣基金會慈善晚會演出。（圖／Life爵士樂團提供）

請繼續往下閱讀...

「當你沒有任何選擇，只有一條路可以走的時候，你不是往前，就是停滯、就是退後」，柏毅堅定地說。小時候因視網膜病變導致視力退化，開刀裝了一個人工水晶體，隨著年紀增長，眼球也會變大，但人工水晶體並不會改變，這種情況如同穿了一個不合腳的鞋子會不停地摩擦，但卻無法拿掉，那種不適感是時時刻刻都存在的。

除了人工水晶體的不適之外，吹奏樂器也會讓柏毅眼壓飆高，這樣的傷害對他來說是非常嚴重的，但一路走來他克服這些痛楚，只為了喜愛的音樂。即使可以排隊等待適合的眼角膜，但他仍堅持不用，因為他知道即使換了也無法恢復成正常視力，所以他願意放棄減緩不適感，成就別人看得見的大愛。

『一把薩克斯風，道盡人生的起起伏伏，每一首創作都是柏毅的生命故事，正因為這些經歷，讓他的音樂更加「聲」入人心。』

對於視障生而言 排擠是成長過程的必經之路

▲▼ （圖／記者張兆櫻攝）

小時候的柏毅視力已經看不太清楚，眼中的所看到世界時常是模糊一片，但因年紀還小只傻傻的以為是「自己跟別人不一樣」而已，不曾想過是身體已經生病，直到家人發現柏毅走路歪斜，才帶去就醫，但為時已晚，此時的柏毅已經右眼看不見了，當下不知道未來等待他的，將是一趟崎嶇險峻的旅途。


生理上的不適也讓他不知道如何跟大家相處，個性逐漸變得內向、封閉而遭到同儕們排擠。聽著柏毅說起小時候的點點滴滴，可以感受到這是經過多年的接受與放下才能娓娓道來，面對自己的自卑與內向，要告訴自己勇敢跨出那一步，是非常不容易的，但柏毅他做到了。

「例外」不是阻礙「嘗試」的理由

▲▼ 訪談間的即興演出，柏毅認真、陶醉的神情。（圖／記者張兆櫻攝）

國中以前都在普通學校就讀的柏毅，因為視力不佳，導致學習進度跟不上，對於畢業之後的出路更感到茫然，直到經由輔導老師的建議，來到台北啟明學校，柏毅才真正認識到「和自己一樣的存在」。


從那時起，他漸漸敞開心胸，試著去與人相處，柏毅笑著說：「當時許多事情都跟我原本想像、所接收到的都不一樣，他們過得很開心，而且在這裡，沒有人是例外的！」那種感覺是他很開心能與大家共事、參與並融入其中。慢慢地，柏毅探索到視障者其實有其他選擇，以前家裡保護的很好、學校也沒有給予機會嘗試，所以他不知道能做的事情還有這麼多！

視障不是只能做按摩與算命 也能成為音樂家

▲▼ 2016年9月 受社團法人中華光鹽愛盲協會之邀於國父紀念館演出－「當音樂遇見愛慈善音樂會」 。（圖／Life爵士樂團提供）

啟明學校課餘間此起彼落的樂器聲與歡笑聲，是柏毅珍藏的回憶，更是他人生一大轉捩點。正值畢業季，一把從學長手中承接的薩克斯風，毫無基礎的他，只能從頭「摸」起，這一刻起，他開始他的音樂人生。

音樂，讓柏毅知道自己可以做到的事情還有很多，更帶給他滿滿的歡樂。高中三年他玩出興趣，更想往專業邁進，並下定決心報考音樂系，但卻沒人看好……。柏毅從小到大沒有任何想做或有興趣的事，直到遇見音樂，他堅信這是他這輩子唯一的歸屬。人因夢想而偉大，敢衝、敢拚的柏毅，最終，如願考上夢想的音樂系。

柏毅說：「如果有一天我看不到了，那不是最可怕的事情，人生最可怕的事情是我再也無法演奏了，那是比我失去生命更嚴重的事。」對於音樂的重視，絕非只有表面而已，音樂就是他的生命。如果柏毅認命而沒有「嘗試」，就不會知道原來未來自己可以成為一名音樂家，是音樂，扭轉了他的逆境人生。

正因為柏毅走過、茫然過、挺過，更能理解其中的孤獨和無助。他正用這一份力量，繼續陪伴更多的視障朋友，用生命影響生命。

▼ 瞭解更多 ▼
聯絡方式：0935-783-976 吳先生
服務項目：薩克斯風演奏、教學、特殊、生命教育講座、各類型音樂企劃演出
樂團信箱：lifejazzsax@yahoo.com.tw
個人臉書：吳柏毅

▼ 延伸閱讀 ▼
「明」「盲」爵士樂團顛覆想像 卻面臨生存危機！

原文連結：用生命影響生命 視障樂手吳柏毅如何扭轉逆境人生

ET快訊
獨／福岡租車肇逃人找到了！台女「第一時間報警」　關鍵曝光
周六挺韓、罷韓遊行高雄較勁！遊覽車業曝真實出車現況
快訊／央行利率連14凍！重貼現率維持1.375%不變
柴智屏超正女兒出嫁！全身透視婚紗現「渾圓球形」辣爆
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

善耕365／用生命影響生命　視障樂手吳柏毅如何扭轉逆境人生

華航培育台灣棒壇未來之星　陳偉殷、王維中力挺親教「基本功」

講過了！轉機不算觀光客⋯林佳龍嗆韓國瑜「不要造謠、要做功課」

獨家／福岡租車肇逃人找到了！台女A到後照鏡「第一時間報警」　關鍵畫面曝光

德安航空首度招募培訓機師！報名資格出爐　錄取者由安捷訓練

準備嗑蛋糕！她開盒見「30隻螞蟻排隊偷吃」嚇到手抖　霸氣伸手一捏...糗翻

台商回流成毒垃圾浩劫？環保署5點說明：已研擬相關因應措施

生完小孩更健忘...她「猛舉4案例」嘆：老公要把我紅燒了！　釣出一堆主苦

只有4天！500項農漁民心血登「百大精品展」　前100名拿早鳥福袋

今晚要點蕃茄兔子嗎？以食物創作療癒身心　美味餐盤成了野生動物園

6歲嗯哼「被問娶妻生子」回答超暖！　爸爸秒尷尬：你說的我很愧對我母親

有敵人！媽扛「貓牌機關槍」掃射 牠放棄尊嚴任擺布...無奈眼神死

將14歲愛犬骨灰燒成琉璃手環！她見圓珠清晰「狗臉」秒淚崩...

邱毅上《央視》談台灣飛彈部署！　節目影片被挖出...網友全看傻眼

回顧2019年全球大事件！　中美貿易戰、香港示威仍進行中

反對養喵！傲嬌爸天天和牠玩躲貓貓　對到眼「好刺激」秒賊笑...網：爽的咧

癌症急換肝...愛女捐肝65％救父！　他緊握手心疼淚崩：真的很謝謝妳

《浪漫醫生金師傅2》回來了！！　李聖經聽韓石圭「一句話」秒笑場

蔡英文酸爆！不能請假你怎麼辦？再轟韓國瑜「把庶民當選舉工具」

楊丞琳隔11年超破台語0進步　「另外一種說ㄈㄚˋ」笑翻

善耕365／用生命影響生命　視障樂手吳柏毅如何扭轉逆境人生

華航培育台灣棒壇未來之星　陳偉殷、王維中力挺親教「基本功」

講過了！轉機不算觀光客⋯林佳龍嗆韓國瑜「不要造謠、要做功課」

獨家／福岡租車肇逃人找到了！台女A到後照鏡「第一時間報警」　關鍵畫面曝光

德安航空首度招募培訓機師！報名資格出爐　錄取者由安捷訓練

準備嗑蛋糕！她開盒見「30隻螞蟻排隊偷吃」嚇到手抖　霸氣伸手一捏...糗翻

台商回流成毒垃圾浩劫？環保署5點說明：已研擬相關因應措施

生完小孩更健忘...她「猛舉4案例」嘆：老公要把我紅燒了！　釣出一堆主苦

只有4天！500項農漁民心血登「百大精品展」　前100名拿早鳥福袋

今晚要點蕃茄兔子嗎？以食物創作療癒身心　美味餐盤成了野生動物園

台北「最高檔」龍亨酒店遭10煞砸店　滅火器大廳狂噴...小丁薄紗變掃地妹

澎恰恰「價格太貴」5年尾牙沒人找　拒接活動主持：誰要老頭啊！

碩士警官上網約砲…帶2公克「好東西」準備High！「約到自己人」翻船過程曝光

林玟誼「超可愛交換禮物」大家都想要！　被經紀人抽到全場驚呼

台東特殊教育學生才藝表演觀摩會　縣長饒縣慶鈴勉勵「走出自我信心」

桃園校園公益贈傘3000支　在地企業散播愛心35000學生受惠

入住嘉義長榮文苑酒店　南故宮國家級造景盡收眼底

陸委會：澳門移交20年看似穩定「自由人權受損、民主進程慢」

柯志恩走訪基金會感觸深！羅致政和廁所自拍　吳達偉「路邊同框自己」笑噴

香奈兒春妝「仙」到破表！　蜜桃玫瑰、浪漫淺紫一次盡收

38秒狂轟26槍！短褲妹嚇到跳起 「以為放鞭炮」淡定撥髮繼續自拍

生活熱門新聞

謝和弦嗆「奶大又怎樣」　女記者本尊曝光

今降雨擴大「熱區出爐」越晚越濕冷　最低溫時間曝

觀落陰「亡母年輕了30多歲」　兒轉頭震撼了

2020星座工作運勢唐綺陽大解析

同學約旗津釣沙鮻　國三生「下雨天沒去」上課一問震驚

全國高中職寒假提早放　週六先補課

湖口地區19日送煞　路線曝光

赴陸合約照寫「R.O.C」　波特王：我沒跪過

「不准請喪假」罵哭妻　他一招超療癒

救活OHCA男遊客　紫衣天使找到了！

地表最屌軍火商洛馬徵才　5職缺曝光

燒炭跳樓...最陰國宅已30人輕生

年輕妹路過彩券行　千元抱回6.6億

東北季風來襲！北台灣下探15度

更多熱門

相關新聞

關懷獨居老人　彰銀攜手華山送愛到家

關懷獨居老人　彰銀攜手華山送愛到家

彰化銀行攜手華山基金會舉辦「愛老人 愛團圓」公益活動，並宣布認捐750份年菜禮盒，在農曆年前就會把愛心年菜送到家，彰化銀行董事長凌忠嫄表示，彰銀十分關懷弱勢長輩，已經連續6年和華山基金會合作年菜專案，獨居老人的照護其實全省大概有三萬份，目前彰化銀行盡了一個拋磚的力量。

好厝邊生活節與紙風車劇團逛寶島

好厝邊生活節與紙風車劇團逛寶島

堉璘台灣奉獻獎得主出爐　首獎獲3000萬　　

堉璘台灣奉獻獎得主出爐　首獎獲3000萬　　

爸偷食物塞兒書包　愛心男扔信封結局催淚

爸偷食物塞兒書包　愛心男扔信封結局催淚

關鍵字：

善耕365公益愛心雲Life視障爵士樂團視障樂手吳柏毅

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 波特王 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

獨／山豬陳俊甫「大小便失禁」中風住院！

謝和弦嗆「胸大」…女記者深夜出聲了

謝和弦嗆「奶大又怎樣」　女記者本尊曝光

韓女星越南玩桶船咖啡杯「被甩進水裡」

今降雨擴大「熱區出爐」越晚越濕冷　最低溫時間曝

蔡英文脫稿演出！撿到槍狂電韓國瑜　　綠營曝內幕

觀落陰「亡母年輕了30多歲」　兒轉頭震撼了

童「臉色發黑」送醫：車上聞到怪味…爸臉綠全招了

燒肉品牌獵下台南7000坪土地　將蓋全台最大燒肉店

激戰兄弟女友害懷孕綠帽哥「私刑報復」17秒片瘋傳

快訊／結果出爐！美眾院彈劾川普通過

砸86萬裝潢新家　屋子竟是別人的

莉婭首談謝和弦「是非常要好的朋友」：他拿很大賭注幫我

台人車禍逃逸　日老闆PO照尋人

即／北市警上網緝毒　被抓驚爆：自己人

更多

最夯影音

更多
6歲嗯哼「被問娶妻生子」回答超暖！　爸爸秒尷尬：你說的我很愧對我母親

6歲嗯哼「被問娶妻生子」回答超暖！　爸爸秒尷尬：你說的我很愧對我母親
有敵人！媽扛「貓牌機關槍」掃射 牠放棄尊嚴任擺布...無奈眼神死

有敵人！媽扛「貓牌機關槍」掃射 牠放棄尊嚴任擺布...無奈眼神死

將14歲愛犬骨灰燒成琉璃手環！她見圓珠清晰「狗臉」秒淚崩...

將14歲愛犬骨灰燒成琉璃手環！她見圓珠清晰「狗臉」秒淚崩...

邱毅上《央視》談台灣飛彈部署！　節目影片被挖出...網友全看傻眼

邱毅上《央視》談台灣飛彈部署！　節目影片被挖出...網友全看傻眼

回顧2019年全球大事件！　中美貿易戰、香港示威仍進行中

回顧2019年全球大事件！　中美貿易戰、香港示威仍進行中

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面