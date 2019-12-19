善耕365／用生命影響生命　視障樂手吳柏毅如何扭轉逆境人生

圖、文／善耕365

一頭藝術家飄逸的長髮，帶著一頂紳士帽與一把歷經歲月的薩克斯風，即使是受訪間的即興演出，也能感受到音樂已深植於他的血液中，如同呼吸般自如 － 他是視障樂手、Life爵士樂團的團長吳柏毅。

如果只剩0.03的視力，你會堅持還是放棄？

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「當你沒有任何選擇，只有一條路可以走的時候，你不是往前，就是停滯、就是退後」，柏毅堅定地說。小時候因視網膜病變導致視力退化，開刀裝了一個人工水晶體，隨著年紀增長，眼球也會變大，但人工水晶體並不會改變，這種情況如同穿了一個不合腳的鞋子會不停地摩擦，但卻無法拿掉，那種不適感是時時刻刻都存在的。

除了人工水晶體的不適之外，吹奏樂器也會讓柏毅眼壓飆高，這樣的傷害對他來說是非常嚴重的，但一路走來他克服這些痛楚，只為了喜愛的音樂。即使可以排隊等待適合的眼角膜，但他仍堅持不用，因為他知道即使換了也無法恢復成正常視力，所以他願意放棄減緩不適感，成就別人看得見的大愛。

『一把薩克斯風，道盡人生的起起伏伏，每一首創作都是柏毅的生命故事，正因為這些經歷，讓他的音樂更加「聲」入人心。』

對於視障生而言 排擠是成長過程的必經之路

小時候的柏毅視力已經看不太清楚，眼中的所看到世界時常是模糊一片，但因年紀還小只傻傻的以為是「自己跟別人不一樣」而已，不曾想過是身體已經生病，直到家人發現柏毅走路歪斜，才帶去就醫，但為時已晚，此時的柏毅已經右眼看不見了，當下不知道未來等待他的，將是一趟崎嶇險峻的旅途。



生理上的不適也讓他不知道如何跟大家相處，個性逐漸變得內向、封閉而遭到同儕們排擠。聽著柏毅說起小時候的點點滴滴，可以感受到這是經過多年的接受與放下才能娓娓道來，面對自己的自卑與內向，要告訴自己勇敢跨出那一步，是非常不容易的，但柏毅他做到了。

「例外」不是阻礙「嘗試」的理由

國中以前都在普通學校就讀的柏毅，因為視力不佳，導致學習進度跟不上，對於畢業之後的出路更感到茫然，直到經由輔導老師的建議，來到台北啟明學校，柏毅才真正認識到「和自己一樣的存在」。



從那時起，他漸漸敞開心胸，試著去與人相處，柏毅笑著說：「當時許多事情都跟我原本想像、所接收到的都不一樣，他們過得很開心，而且在這裡，沒有人是例外的！」那種感覺是他很開心能與大家共事、參與並融入其中。慢慢地，柏毅探索到視障者其實有其他選擇，以前家裡保護的很好、學校也沒有給予機會嘗試，所以他不知道能做的事情還有這麼多！

視障不是只能做按摩與算命 也能成為音樂家

啟明學校課餘間此起彼落的樂器聲與歡笑聲，是柏毅珍藏的回憶，更是他人生一大轉捩點。正值畢業季，一把從學長手中承接的薩克斯風，毫無基礎的他，只能從頭「摸」起，這一刻起，他開始他的音樂人生。

音樂，讓柏毅知道自己可以做到的事情還有很多，更帶給他滿滿的歡樂。高中三年他玩出興趣，更想往專業邁進，並下定決心報考音樂系，但卻沒人看好……。柏毅從小到大沒有任何想做或有興趣的事，直到遇見音樂，他堅信這是他這輩子唯一的歸屬。人因夢想而偉大，敢衝、敢拚的柏毅，最終，如願考上夢想的音樂系。

柏毅說：「如果有一天我看不到了，那不是最可怕的事情，人生最可怕的事情是我再也無法演奏了，那是比我失去生命更嚴重的事。」對於音樂的重視，絕非只有表面而已，音樂就是他的生命。如果柏毅認命而沒有「嘗試」，就不會知道原來未來自己可以成為一名音樂家，是音樂，扭轉了他的逆境人生。

正因為柏毅走過、茫然過、挺過，更能理解其中的孤獨和無助。他正用這一份力量，繼續陪伴更多的視障朋友，用生命影響生命。

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