　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
公益 公益 互助 溫馨

中信志工陪伴院童歡樂一「夏」　解鎖寶藏探險之謎

中信志工陪伴院童歡樂一「夏」　解鎖寶藏探險之謎（圖／中信慈善基金會提供）

▲中信慈善基金會今舉辦「113學年度課輔共融營」，由中信慈善基金會副董事長陳國世（首排左八）、執行長高人傑（首排左六）帶領近百位中信愛心志工與北區兒童之家孩童進行考古探險解謎活動。

圖、文／中國信託慈善基金會提供

進入炎炎夏季，中國信託慈善基金會（簡稱「中信慈善基金會」）12日於新北市立十三行博物館舉辦「113學年度課輔共融營」，由近百位中國信託愛心志工陪伴衛生福利部北區兒童之家（簡稱「北區兒童之家」）孩童共同歡樂一「夏」！中信慈善基金會並捐贈一輛全新交通車，讓北區兒童之家用於接送院童就學、就醫。

中信慈善基金會每年為北區兒童之家孩子們舉辦課輔共融營活動，今年特別以「小小考古家寶藏探險隊」主題，透過十三行博物館的豐富館藏資源，安排志工與孩子化身考古學家，透過團隊合作，一起動腦破解趣味謎題，從遊戲中探索臺灣史前文化，成為大小朋友們最難忘的體驗。

此外，中信慈善基金會副董事長陳國世與執行長高人傑今日也全程參與，兩人戴著考古帽、披上斗篷，化身「博物館守護者」，與小朋友一起擺出大愛心及六芒星等創意姿勢，完成大合照任務，為懸疑緊張的探險過程增添許多歡笑！

活動尾聲，中信愛心志工們特地為14名小六院童舉行畢業典禮，除了送出親手製作的畢業紀念冊，也彼此擁抱、祝福。而身為20年資深愛心志工的陳國世「爺爺」，現場一一頒發畢業證書，並且勉勵畢業院童「積極面對未來，保持對新事物的好奇心，勇敢探索新的生活！」北區兒童之家院長黃貞容肯定中信志工長期的陪伴與投入，也感謝中信慈善基金會贈送全新交通車，未來將可安全接送院童上學及就醫，大幅提升對孩子的照顧品質。

中信慈善基金會召集「課輔志工」、「理財志工」、「美語志工」及「品格繪本志工」四大團隊，長期於北區兒童之家、偏鄉學校及社福機構進行服務，以具體行動實踐中國信託「We are family」企業品牌精神。20年來，志工服務累計已達3,178場、逾11.7萬人次，總服務時數超過18.3萬小時。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
583 2 3975 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
曹興誠稱職棒有打假球的、比正規的更認真　粉專轟：一句話激怒球
快訊／槍擊鳳梨槍手仍在逃！接應男先落網　羈押禁見
房客「破壞水龍頭」！房東水費暴漲6000　屋內慘況曝光
台灣珍奶太好喝！徐玄來台暴走「1天內狂灌6杯」
演習一半「卡在手扶梯」　大姐狂倒退走...網：15萬的壓力
「2008投馬英九！我是藍的！」　曹興誠：賴清德有辦法指揮我
快訊／12縣市豪大雨特報　2地區「紅色警戒」
快訊／31：0！羅明才、顏寬恒等5藍委罷免案　補件全過關

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 公益最新 全站最新

中信志工陪伴院童歡樂一「夏」　解鎖寶藏探險之謎

【防空警報響起】地瓜還在烤...但老闆已經跑去趴地抱頭避難了XDD

【案情反轉】隔壁狂敲吵鬧！報警發現竟是鄰居求救訊號

【嘴硬的阿嬤】說不帶孫，結果嬰兒一出生她就投降了XD

【讓個車位遇到偶像】球迷停車場遇到王建民！超炸新髮型曝光XD

【女足抽血案】不希望抹滅周台英國腳傳奇！簡奇陞：若道歉我們絕對接受

賴清德當蔣萬安面喊「中華民國派反共！台派護台」

趙露思愛犬直播失控狂吠　她冷靜訓話「手動閉麥」

【真．男上加男】怕被抓疊坐副駕！連撞6車 酒測結果讓人吐血XDDD

我把拔誰都不能欺負！#騙人生女兒

【演習還逗留！】男無視演習街上逗留　勸導不聽遭警帶走

中信志工陪伴院童歡樂一「夏」　解鎖寶藏探險之謎

夏季旅展開跑！旅天下祭優惠吸客　預言過後日本近單量創單日新高

依依回擊罷團「不適任事證」　羅智強嗆：理由寫好一點、實在一點

選區調整！竹北市拆2選區　彰化、雲林、基隆、竹市增原住民議員選區

「平民燕窩」放上蝦皮販售慘了！最重罰200萬　賣家緊急下架

立委罷免投票召開策略會議　桃園檢警調廉全力動員發揮辦案能量

台美混血韓安齊再破全國紀錄！世大運100自飆55秒34總排第4晉級

送營養也送溫暖！　台南97校600名學童獲免費鮮乳補助4年不間斷

不給0關稅就怒！台海戰爭「賓士也不會挺台」　胡采蘋：拿什麼來講

用詞越來越像AI？研究發現ChatGPT正改變我們的表達方式

大樹光電板吃掉山林遭撤照！業者發存證信函求償　高市府回應了

【國道驚魂】插隊爆氣尾隨...駕駛怒丟酒瓶洩憤！

公益熱門新聞

中信志工陪伴院童歡樂一「夏」　解鎖寶藏探險之謎

台灣大捐百台聽力擴增器　用科技助偏鄉長輩

第三屆永慶誠實徵文投稿量破萬！

正能量阿凱加入名導團隊學製片

萬華阿公店單親媽獎勵孝親學童逾百萬

東森新媒體號召員工、里民　捐血送愛創活動新紀錄

正能量阿凱　以生命故事傳遞重生希望　

暖心早餐　1張發票給偏鄉童力量

佳音電台專訪更生人張登凱

10個症狀　檢測失智症

萬大國小不藏私!募66箱書送偏鄉

藝術家造行動小屋　讓遊民也有家

魏氏兄弟挺基層棒球　捐助台中小球員

兒童醫院也開趴　病童開心過萬聖節

更多熱門

相關新聞

辜仲諒：蓋大巨蛋對台灣棒球有幫助

辜仲諒：蓋大巨蛋對台灣棒球有幫助

世界棒球12強賽台灣隊奪冠，掀起蓋大巨蛋話題，台中、彰化等縣市都有意願蓋蛋。中信慈善基金會董事長辜仲諒今天指出，「這是好事情，對台灣棒球發展很有幫助，當然有意願參與。」

打造孩子夢想基地　台灣夢計畫埔里慈恩社區揭牌

打造孩子夢想基地　台灣夢計畫埔里慈恩社區揭牌

中國信託攜手衛福部家庭脫貧方案

中國信託攜手衛福部家庭脫貧方案

小四生曾餓到吃狗飼料！　全國逾4成孩童夢想「吃熱熱的年夜飯」

小四生曾餓到吃狗飼料！　全國逾4成孩童夢想「吃熱熱的年夜飯」

10歲孩陪父蓋墳墓！冷氣團將至　我國逾4成孩子吃不飽、穿不暖

10歲孩陪父蓋墳墓！冷氣團將至　我國逾4成孩子吃不飽、穿不暖

關鍵字：

中國信託慈善基金會中信慈善基金會

讀者迴響

熱門新聞

台網美馬國被逼陪酒！黑警勒索完：我去洗澡準備

Coldplay抓姦「300億CEO偷吃HR」　旁邊尷尬女子也有事

Coldplay演唱會意外成抓姦現場

陳艾琳花店被爆「資遣懷孕員工」！

夏日1神器在蝦皮賣是違規　13賣家被罰了

台東大哥當面讚「妳好像李多慧」！

阿滴陷憂鬱2度試圖輕生

2大助威準薇帕長超胖　3天雨量驚人

Coldplay演唱會變抓姦！已婚CEO被爆性格惡毒　小三被起底

賓士2女演習停市高開心擺拍　警出手最高開罰33.6萬

薇帕不會撲台！天氣粉專曝「有1壞消息」

快訊／薇帕颱風路徑往北偏　氣象署11:30發海警

快訊／輕颱「薇帕」凌晨生成！　最新路徑曝光

即／高雄死亡車禍！男騎士遭大貨車輾斃

快訊／南韓最大頒獎典禮「金唱片」移駕台灣辦　1月10日登上大巨蛋

更多

最夯影音

更多

【防空警報響起】地瓜還在烤...但老闆已經跑去趴地抱頭避難了XDD

【案情反轉】隔壁狂敲吵鬧！報警發現竟是鄰居求救訊號

【嘴硬的阿嬤】說不帶孫，結果嬰兒一出生她就投降了XD

【讓個車位遇到偶像】球迷停車場遇到王建民！超炸新髮型曝光XD

【女足抽血案】不希望抹滅周台英國腳傳奇！簡奇陞：若道歉我們絕對接受

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

美廉社高CP值料理包

美廉社高CP值料理包

「文里補習班」開課啦！開箱5樣美廉社獨家商品，一起來看看味道如何！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面