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東森送愛20年！王令麟扮聖誕老人發糖果　點燈飄雪讓偏鄉孩子大呼：好幸福

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▲▼20191219東森慈善耶誕點燈，東森慈善耶誕點燈 。（圖／記者徐文彬攝）

▲東森爸爸王令麟(圖右)扮聖誕老公公發糖果讓小朋友們嗨翻！（圖／記者徐文彬攝，下同）

記者林璟倩／新北報導

「謝謝東森爸爸，聖誕快樂！」在一片歡笑聲中，東森慈善基金會董事長王令麟今(12/19)裝扮成聖誕老公公親自發送糖果給偏鄉小朋友分享幸福，並與台灣之光詹詠然、詹皓晴姊妹於中和東森購物總部前一同點亮巨型聖誕樹，點燈瞬間從天而降的雪花泡泡效果，讓孩子們完全嗨翻，直呼好玩好幸福，眾人也在熱情的歌舞才藝表演中，度過一個難忘的聖誕節。

▲▼20191219東森慈善耶誕點燈，東森慈善耶誕點燈 。（圖／記者徐文彬攝）

▲東森慈善基金會每年固定舉辦送愛到部落活動，在點亮幸福聖誕樹同時飄下雪花泡泡時，孩子們都玩得不亦樂乎。

▲▼ 20191219東森慈善耶誕點燈，東森慈善耶誕點燈 。（圖／記者徐文彬攝）

▲每年送愛到部落都會邀請台灣之光詹詠然(圖右)與詹皓晴(圖左)共襄盛舉，以過來人的經驗為孩子們加油打氣。

東森送愛20年來，每年聖誕節前夕都會舉辦「送愛到部落」活動，邀請偏鄉小朋友北上作客與東森爸爸王令麟同樂，今年由花蓮東里國小及台東忠孝國小兩校學生帶來天然萌的熱情才藝表演，花蓮東里國小結合烏克麗麗演出《擁抱世界擁抱你》以及演唱可愛的台語歌曲《心花開》，演出充滿活力又逗趣；而忠孝國小則是帶來悠揚的原住民歌舞及奔放激昂的原住民戰舞，象徵迎接嶄新的一年到來！而詹詠然與詹皓晴姊妹也開心的表示，每年都很期待參加這個一年一度的活動，看到這麼多熱情的小朋友，都像回到東森大家庭一樣溫暖。

▲▼20191219東森慈善耶誕點燈，東森慈善耶誕點燈 。（圖／記者徐文彬攝）

▲東里國小的演出相當可愛逗趣，為現場帶來歡樂。

東森爸爸王令麟表示，「每逢聖誕佳節，內心總有無限感慨，在歡喜慶祝耶誕佳節之餘，提醒大家不忘持續幫助社會上需要幫助的人。自從921大地震那一年起，東森便發願要照顧所有需要照顧的人，因此成立東森慈善基金會，長期辦理愛的早餐將資源挹注偏鄉，至今累積捐助超過兩萬五千名小朋友。今年特別要感謝邱佩琳董事將義賣的畫作所得捐助偏鄉學童的英語教材，也感謝所有東森購物會員透過愛心募資平台善心捐助運動鞋、電腦等學習用品，給偏鄉小朋友更多元的學習機會。然而，東森始終不吝給予年輕人機會，像是14年前開始捐助詹氏姊妹追逐網球夢，如今已成為世界冠軍、台灣之光，最近東森新媒體更善用自身為海內外華人第一名的優勢，提供更多年輕人一個圓夢舞台，每年投入一億元的資源打造《聲林之王》並獲得金鐘獎的肯定，未來東森也將持續深耕台灣做更多努力，讓社會創造更多善的正向循環。」

▲▼ 20191219東森慈善耶誕點燈，東森慈善耶誕點燈 。（圖／記者徐文彬攝）

▲東森慈善基金會董事邱佩琳(右1)在東森爸爸王令麟(右2)見證下，將近期畫展義賣所得捐助空中英語教室教材給11所偏鄉小學，由東里國小校長謝易成(左1)及忠孝國小教導主任吳亭瑩(左2)代表收受。

人美心更美的東森慈善基金會董事邱佩琳，今日也在送愛到部落活動中將先前於「色彩•無界／愛心•無限」慈善聯展中的畫作義賣所得，正式透過東森慈善基金會捐出空中英語教室教材給偏鄉小學，提升孩子的英語教育。由於這套英語學習教材沒有考試壓力，讓老師與學生可以透過點讀筆進行較有趣味性的互動教學，台東忠孝國小教導主任吳亭瑩相當樂見，並表示：「偏鄉小朋友普遍英語程度較差，未來預計利用這套空中英語教室教材在每週三下午，針對弱勢、程度跟不上正規課程的小朋友進行補救教學，希望透過新的學習模式，開啟孩子們的學習興趣。」

▲▼20191219東森慈善耶誕點燈，東森慈善耶誕點燈 。（圖／記者徐文彬攝）

▲花蓮東里國小的孩子們難得有機會到台北玩都相當興奮。

花蓮東里國小校長謝易成表示，其實偏鄉學校的小朋友要培養動與靜的技能，所有的才藝都是老師一手努力指導而成，而東里國小足球隊最近也獲得花蓮縣冠軍，最感謝東森長期贊助愛的早餐已有13年之久，讓孩子們每天從第一餐開始就享有滿滿的營養、補足元氣快樂學習，其實偏鄉孩子和都市孩子本質上是一樣的，只是缺乏舞台、機會和視野，除了感謝愛的早餐，也相當感謝東森慈善基金會邀請小朋友們到台北看看電視台、與東森集團的哥哥姊姊們學習，希望有機會也能邀請東森來享受花蓮的好山、好水、好人情。

▲▼20191219東森慈善耶誕點燈，東森慈善耶誕點燈 。（圖／記者徐文彬攝）

▲台東忠孝國小小朋友相當活潑，天然萌融化眾人。

台東忠孝國小教導主任吳亭瑩分享，12年前發現學校有位小朋友每天只有10元買早餐，因此總是去雜貨店買鋁箔包紅茶、糖果餅乾，正當老師們討論有無可能透過「營養早餐」幫助孩子時，剛好東森慈善基金會主動提供愛的早餐計畫，讓孩子們每天都有到校學習的動力，而且忠孝國小長期發展眾多社團，像是棒球隊、現代五項運動等卻缺乏相關設備，東森慈善基金會也不吝發揮愛心，特別成立愛心募資平台捐助泳衣、球鞋等，感謝東森持續照顧偏鄉孩子不遺餘力。

東森慈善基金會送愛20年，除了東森爸爸王令麟的公益捐款，更要感謝東森購物會員每年捐助500萬張發票的愛心，支持東森關懷社會的理念。今年開始東森慈善基金會公益活動也全面升級，前陣子不僅邀請吳宗憲一同做愛心陪伴偏鄉小朋友，同時也加入救愛助老關懷全台長輩的計畫，以及雙11捐贈長照專車，還有即將舉辦的新北耶誕市集等，將累積超過900萬名東森會員的愛心化作滿滿愛的能量，陪伴更多弱勢團體與小朋友，邁向下一個20年。

►東森送愛專題報導

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