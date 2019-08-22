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王令麟帶領東森購物、東森慈善投入「愛的早餐」花蓮縣長贈獎道謝：12年不曾間斷

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▲東森慈善基金會受獎。（圖／記者徐文彬攝）

▲東森慈善基金會推動「愛的早餐」計畫，12年來持續關懷全台偏鄉學童，花蓮縣長徐榛蔚（左）特別贈與感謝獎牌，由東森集團副總裁廖尚文（右）代表受獎。（圖／記者徐文彬攝，下同）

記者徐恩樂／宜蘭報導

東森慈善基金會推動「愛的早餐」計畫，12年來持續關懷全台偏鄉學童，讓原住民小朋友每天到學校有熱騰騰的早餐享用，不必飢腸轆轆的學習。花蓮縣長徐榛蔚22日（三）特別表揚頒獎給予肯定，「每年將近300萬真的不簡單，愛的早餐使萬名孩童溫飽，最大的已經是個大學生。」如今許多部落孩童長的頭好壯壯，甚至被培育成國家選手代表台灣出征比賽，對於東森慈善基金會長年的支持，花東地土的每一位師生，心中有著滿滿感激。

東森集團副總裁廖尚文表示，「東森爸爸」王令麟對於原住民孩童特別關心，看見他們的需要及日常缺乏，一直以來帶領集團內部全力支持部落的弱勢家庭。其中，愛的早餐已經邁入第12個年頭，每天提供他們營養均衡的早餐，明年計劃編列台幣5000萬投入公益並擴大服務年齡層，例如：關懷家暴婦女，培訓女性就業及銀髮族關懷方案等，打造全齡層能獲得在地妥善的照顧，藉由拋磚引玉來吸引大眾一起共襄盛舉，盡可能幫助社會弱勢。

▲東森慈善基金會受獎。（圖／記者徐文彬攝）

▲東森集團副總裁廖尚文表示，明年計劃編列台幣5000萬投入公益並擴大服務年齡層。

▲東森慈善基金會受獎。（圖／記者徐文彬攝）

「愛的早餐」計劃是增強孩子學習力的背後推手，古風國小校長呂國良回憶，部落社區地處偏遠，步行到商店大約8公里的距離，這群原住民孩童上課、體育訓練需要體力。「他們走路到雜貨店買便宜罐頭、泡麵充飢。」營養不均衡常導致精神耗弱、注意力不集中，自從愛的早餐開始補助才得以溫飽，不必挨到中午的營養午餐，這份心意小朋友都非常珍惜與感恩。

除了「愛的早餐」計畫，東森購物也成立「愛心公益平台」邀請會員一起響應送愛到部落，帶領大家持續關注偏遠地的弱勢家庭。東森集團副總裁廖尚文表示，東森購物會員每年捐贈的發票，中獎金額全部投入資助，一個小小舉動無形間造福許多家庭，同時為原住民及桃園、花東等地偏鄉送物資快20年，募資平台曾替弱勢孩童募得電腦、直排輪、運動鞋、外套等，透過廣大會員下單訂購後，直接運送到相關單位，號召全台民眾透過實際行動把愛送達每個需要的角落，進一步回饋社會。

東森慈善基金會今年暑假率領花蓮古風國小、卓溪國小與萬大國小師生，前往大陸福建進行兩岸小天使文化交流活動，尤其把台灣部落的傳統八部合音、射箭文化發光發熱，讓人眼睛為之一亮，為期八天七夜成果卓越！  對此，花蓮縣長徐榛蔚感觸良多，「花東地區的偏鄉國小人數少，每校大約20～30人，資源貧瘠加上隔代教養、家庭經濟狀況問題，一路走來真的不容易。」她提到，孩子是家庭中最小單位，非常感謝東森慈善基金會給予贊助經費，讓部落原住民孩童有機會出國拓展眼界，透過愛的早餐、兩岸交流營隊彼此伸出友誼之手，慢慢建立自信心，重拾無憂無慮的學習熱忱。

▲東森慈善基金會受獎。（圖／記者徐文彬攝）

花蓮縣長徐榛蔚（右）提到，孩子是家庭中最小單位，非常感謝東森慈善基金會長年給予贊助。

花東地區是奧運國手的搖籃，凡舉田徑、跆拳道在國際體育競賽有優異表現。花蓮縣長徐榛蔚表示，公益團體在地方上付出相當大的愛心，讓小小選手們能夠以賽養賽、增加實力，期許偏鄉原住民部落的孩童，未來能代表國家在體壇、藝術領域卓越發展！同時，因政府編列培育計畫有限，近年企業不斷響應支持給予輔助，感激他們對這片地土的關懷展現對台灣的愛。

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關鍵字：東森購物,送愛到部落,愛的早餐,王令麟

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