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好暖！關懷獨居老人　彰銀攜手華山送愛到家

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▲好暖！關懷獨居老人，彰銀攜手華山送愛到家。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者張凱喨）

▲▼ 。（圖／記者張凱喨攝）

▲彰化銀行攜手華山基金會舉辦「愛老人 愛團圓」公益活動。（圖／記者張凱喨攝，下同）

記者黃稜涵／採訪報導

彰化銀行攜手華山基金會舉辦「愛老人 愛團圓」公益活動，並宣布認捐750份年菜禮盒，在農曆年前就會把愛心年菜送到家，彰化銀行董事長凌忠嫄表示，彰銀十分關懷弱勢長輩，已經連續6年和華山基金會合作年菜專案，獨居老人的照護其實全省大概有三萬份，目前彰化銀行盡了一個拋磚的力量，希望全省各地對老人有關懷的人，都可以善盡這樣的責任。

▲▼ 。（圖／記者張凱喨攝）

▲財政部長蘇建榮表示，政府積極推動長照十年計畫2.0政策，希望結合地方政府資源、聯手民間愛心單位發展在地服務模式。

財政部長蘇建榮表示，在少子化的社會裡，不僅有越來越多的老人家面臨獨居生活，年輕人的負擔也越來越重，尤其再過5、6年，台灣就要邁入超高齡的社會，所以布建長照服務網絡，落實社區照顧，實踐在地老化的目標，就格外的重要。目前政府持續、積極推動長照十年計畫2.0政策，希望結合地方政府資源、聯手民間愛心單位發展在地服務模式。

▲▼ 。（圖／記者張凱喨攝）

▲現場舉辦料理紅黃軍」廚藝PK賽，紅隊由83歲的李奶奶掌廚。

「料理紅黃軍」廚藝PK賽更是精彩，紅隊由83歲的李奶奶掌廚，端出古早味料理「紅棗當歸雞麵線」，黃隊則是由型男主廚蔣偉文領軍，帶領財政部長及彰銀董事長一步步完成色香味俱全的「黃金旺來鳳梨炒飯」，最後PK結果是平分秋色，長輩們一同圍爐吃團圓飯，讓現場充滿年味以及人情味。

▲▼ 。（圖／記者張凱喨攝）

▲黃隊由型男主廚蔣偉文領軍，帶領財政部長蘇建榮及彰銀董事長凌忠嫄完成料理。

型男主廚蔣偉文提到，料理有用到年菜禮盒裡面的香腸、肉鬆、雞蛋，還有一些很棒的油脂，讓老人家在過年的時候，不只可以暖暖他的手腳，也讓他心靈也感到非常溫暖。華山基金會副秘書長李秀娟則表示，希望透過一份年菜、一份愛心，邀請社會大眾有錢出錢、有力出力，捐一份年菜幫助這些孤單的長輩，可以過一個好年。

▲▼ 。（圖／記者張凱喨攝）

▲希望透過一份年菜、一份愛心，幫助這些孤單的長輩，可以過一個好年。

華山基金會表示，目前已在全臺成立389個社區愛心天使站，預計將在全台設立550個天使站，建立更綿密的服務網絡，使長輩能在居住的村里得到妥善的照顧，期盼社會大眾共同支持「愛老人 愛團圓」公益活動，提供失能、失智、失依老人免費服務，一同守護獨居長輩。

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