全台警2年內爆5人吸毒持毒丟官　醜聞連環爆「抓自己人」超冏

▲刑事局鑑識科陳姓巡官涉嫌持有安毒、18日傍晚遭北市警方逮捕。（圖／資料畫面）

記者張君豪／台北報導

刑事局鑑識科陳姓巡官18晚間在台北市敦化北路遭松山警分局員警攔檢，並在其身上搜出2公克安非他命。松山警方是在網路巡邏時發現有男子擁有安毒打算約其他男性共同吸食並開趴，警方到場抓人才發現抓到刑事局巡官，警詢後依毒品危害防制條例移送。刑事局連夜召開考績會，將他記2大過免職，並追究主官管監督疏失。

但近年全台警爆出吸食、持有毒品案例有日漸增加趨勢，2018年3月前保六總隊第一警官大隊29歲組員鄭介煦跟網友開毒趴，鄭警在新北市遭警方攔查身搜出1.18公克安非他命。

2018年8月台中烏日分局幹員接獲線報到嘉義市搜索毒品案，意外在嘉義市警保安大隊洪姓警員住處搜出安非他命。今年4月北市警局「台北波麗士」臉書粉絲專頁專長拍攝微電影宣傳的警務員許博程，因持有安非他命松山警方逮捕移送。

今年5月台南善化警分局林姓警員在高雄岡山區持有毒品遭捕，警方發現他身上有口香糖包裝的0.2公克安非他命，訊後遭高雄市岡山警方移送。加上18日傍晚被逮捕的刑事局鑑識中心陳姓巡官，從2018年迄今短短兩年期間全台警總計共有5名警官、員持有吸食毒品遭警方逮捕移送「自家人抓自家人」窘境讓不少外勤執法警員不勝唏噓。

上述涉嫌持毒警員遭移送法辦後均遭警局以行為不當、嚴重影響警譽記兩大過免職，但全台警察6萬6千多人大軍中，還有多少吸毒未爆彈尚未浮出檯面？ 而且警察身為執法者卻持有吸食毒品「知法犯法」負面形象如何挽回？警察訓練教育及工作實務上，怎麼監督防範警員涉毒吸毒，都是未來警政工作必須面對的嚴峻挑戰。

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