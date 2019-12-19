民眾不勝酒力睡倒路旁　暖警全力喚醒助返家

▲▼ 警方協助不勝酒力民眾返家。（圖／讀者提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市59歲李姓男子日前因不勝酒力倒臥路旁，被嘉義市八掌派出所巡邏員警於例行巡邏時發現，因此現場呼叫消防救護人員到場協助，並進行戒護，避免經過車輛對李男造成傷害，讓路過民眾大讚警消人員的暖心作為。

嘉義市政府警察局八掌派出所警員吳俊賢、林冠名及鄭羽彤等3員於日前執行深夜巡邏勤務時，接獲110勤務指揮中心通報，在八掌派出所轄區上海路與文山街口轉角處，有一名男子疑似酒醉躺臥在路旁需要協助警消人員到場協助處理，員警接獲通報後立刻迅速趕赴現場會同消防救護人員到達現場關心。

警消人員到達現場時，先是對躺臥地上的李男進行拍叫，卻聞到李男身上飄散著有濃濃酒氣，由於男子疑似因飲酒不勝酒力而躺臥在路旁深睡，於是警消人員持續對該男子進行拍叫喚醒，費了一番工夫後男子終於醒來;警消人員詢問男子什麼名字、家住哪裡等，也由於過程中察覺該男子疑似因飲酒而不能清楚表達出自己姓名與住處地址，經到場員警檢視查證辨識後才得知李男身分與戶籍地址。最後查證，李男住在事發地附近不遠處，經其同意後，由員警協助將李男攙扶載送返家交由其家屬照料，也讓民眾對警方與消防救護人員積極為民服務大為讚許。

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