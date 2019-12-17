老婦車陣中招手無人停險象環生　暖警急奔護返家

▲市警三分局海南所警員黃信忠，主動協助失智迷途婦人平安回家。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市鹽水溪橋上16日上午7時上班尖峰時段，一名70多歲失智老婦在車陣中穿梭招手，情況十分危險，市警三分局海南所警員黃信忠，在執行交通疏導崗，見狀便急忙奔往該處，伸手攔停行駛車輛，並將她攙扶路旁休憩，經過一番波折，老婦才被兒子平安領回家。

黃員在現場詢問老婦人身分時，發現似有體力不支、輕微失智狀況，由於其堅稱要趕至療養院探望女兒，員警只好請其至路邊喝水休息，代為聯繫計程車，並確認身體無恙方讓計程車載走，黃員助人過程於臉書粉絲專頁引起民眾討論，獲得網友一片讚許。

惟至計程車到東區療養院後，經司機詢問醫院稱老婦女兒未至該院療養，司機只好將其載回三分局海南所，由於老嫗身上未帶證件，一時間聯繫不上家屬，不久老婦兒子發現母親不見，而至派出所詢問，方順利找到家人。據兒子表示母親近年來年紀老邁、記性不佳，天天喊著要探望女兒，但常記錯療養院，研判16日早晨想念女兒心切，獨自離家至鹽水橋上，因一時迷失方向、徬徨不安，遂佇立於道路中央不知所措，所幸得黃員機警主動協助，老嫗方能安全返家。對此，老嫗兒子十分感謝警方善行，讓母親免於危難，實乃南警最暖表率。

警方說海南所警員黃信忠，綽號「大頭」，平時處事積極、熱心服務，擔任勤區員警深耕地方，深獲里民好評及愛戴，從警以來常破獲刑案及為民服務獲表揚，其笑容和獨特「大頭」，讓轄內民眾只要一有事便想到「找大頭」，「大頭暖警」名號實為一方佳話。

市警三分局表示，從警者為人民保母，視民如親，不會錯過任何幫助民眾的機會，本案黃員擔服交通疏導崗勤務落實、主動積極，並誠心關懷年邁長者，完成本次助人義行，也呼籲家中如有高齡長者應多加關心，可向社會局申請長者預防走失手鍊或至分局捺印指紋建檔，若人不慎走失時，可由發現之員警或民眾及時通知家屬陪同帶回，使年長迷途之失智者免於危難。