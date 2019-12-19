只有4天！500項農漁民心血登「百大精品展」　前100名拿早鳥福袋

▲「2020台灣農業百大精品展」台灣大學綜合體育館登場。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

「2020台灣農業百大精品展」今（19日）在台灣大學綜合體育館登場，一連4天民眾都可免費入場逛逛，前100位排隊入場的人，還能獲得農產早鳥福袋，不僅如此還有多項好禮。副總統陳建仁到場希望大家能多支持在地生產、消費。

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▲▼2020台灣農業百大精品展可免費入場，每天還有上百個早鳥福袋禮。（圖／記者許展溢攝）



農委會副主委陳添壽表示，百大精品展今年從445項中選出，類似金馬獎，邀請專家學者、品牌通路等組成評審團嚴格篩選出83家農會、8家漁會及15位青年農民，超過百項精品，且要參加，生產者在自主管理等各方面都要有很好的基礎，主要目的是希望藉由此行銷活動增加農產品附加價值，同時讓農民收益更好。

▲▼陳建仁到場支持，希望全民都能支持在地生產、消費。（圖／記者許展溢攝）



陳建仁到場支持，並希望全民都能支持在地生產、消費，如此一來才有好的環境，這也是對抗氣候變遷的最好辦法。農委會表示，現場有超過500項商品，各項好禮都是農漁民心血的結晶。

▲▼百大精品展共有15位青農入選。（圖／記者許展溢攝）



農委會強調，此次活動期間民眾可以免費入場外，每天前100位排隊入場的民眾，還可獲農產早鳥福袋，消費累積滿500元以上，可參加2萬個滿額好禮刮刮樂。相關活動資訊可以到農業易遊網查詢。