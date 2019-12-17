2千農漁民怒丟高麗菜、花生！狂吼民進黨下台...要農委會給交代

▲抗議農業政策失能，農漁民北上遊行丟高麗菜。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

中華海域漁業權益協會今（17日）號召農漁民北上抗議執政黨農業政策失能，下午2點在捷運中正紀念堂站7號出口集結後，先是怒丟大把花生和高麗菜，並不停吼要民進黨下台，要求農委會派人出來給個交代。

協會理事長莊苓宗表示，今天預計有2千人到場抗議，目的就是希望執政黨能重視我國農業政策，尤其漁民飽受日本、菲律賓等外力侵擾，導致我漁場縮小，每年黑鮪魚配額都無法捕滿，現在還拿珍貴的300公噸黑鮪魚配額和日本交換大目鮪魚，如同黃金換白銀。

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▲農民丟了幾顆高麗菜後就開始遊行到農委會。（圖／記者許展溢攝）



莊苓宗接著說，從年初香蕉崩盤，鳳梨跌至1斤1元，農委會補貼方案從3月延至5月底，高麗菜10月份出現產地一顆10元，開放民眾自行採收，11月進口花生252公噸，造成花生之亂等一連串農業問題。

莊苓宗指出，2點丟完高麗菜、花生，就會開始遊行到農委會，開始進行演講，他說據了解，農委會4點會派代表出面和他們協商，集結的農漁民會同步在農委會外待到5點30分才散去。

▲▼農漁民北上抗議執政黨農業政策失能。（圖／記者許展溢攝）

▲▼農漁民北上抗議執政黨農業政策失能。（圖／記者許展溢攝）