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中國買美農產品「1年須至少1.2兆元」　北京3種作法：香港改道由大陸進口

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▲▼ 美國大豆,大豆。（圖／路透）

▲經過近2年貿易戰，美中第一階段協議即將談成，中國2020年採購美國農產品量翻倍。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美中就第一階段協議文本達成最後共識，並在2020年1月簽署，中國預計接下來會以分批採購的方式，每年向美國進口400億至500億美元的農產品。由於採購量較往年多出許多，中國可能會將原經香港進口商品，改道由大陸直接進口；然而部分專家質疑，面對採購量在2020年必須暴增，中國能否有辦法做到。

綜合《彭博社》、「forexlive」報導，中國至少自2015年，對美農產品的採購量都不高於300億美元（約新台幣9000億元），到了2018、2019年，採購量更低至200億美元（約新台幣6000億元）以下，如今必須增加到至少400億美元（約新台幣1.2兆元）的採購量，等於直接暴增近150％。

報導指出中國可能的作法，北京當局正在尋求取消燃油關稅以重新購買乙醇，同時也考慮將部分近期經由香港進入的美國商品，改道由從大陸港口進入。由於美國在和中方談定第一階段協議時，並未將香港和中國進口的美國商品一併納入範圍，因此從香港進口，與從中國進口，在美方眼裡等同兩回事，而中國只需藉由「改道」的方式，就能減少大量開支。

▲▼香港辦公大樓。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲北京考慮原香港進口美國貨，改道由大陸港口進入。（圖／取自免費圖庫pixabay）

北京當局另一個可行的做法，即是減免更多美國大豆和豬肉的進口關稅，這也是外界盛傳北京正在著手進行的作法。中國也可以透過改變供應鏈結構，捨棄和其他國家原先的交易模式，改由直接和美國進行貿易，但如此大的變動，可行性不高。

必須注意的是，美中第一階段協議只是做為短期的解決方式，最有可能的情況是，美中雙方暫時友好，直到下一個問題浮出檯面並打破短暫和諧後，局勢就會變成另一種情況。專家估計，美國2020年11月總統大選後，可能就是局勢的轉捩點。

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