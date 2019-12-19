雲林「花生之亂」燒爆農委會！200農民跪嗆陳吉仲：算什麼男人

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記者許展溢／台北報導

雲林縣花生之亂已延續超過1個月，雲林縣議會副議長蘇俊豪今（19 日）領軍土庫鎮農民約200人到農委會抗議，痛批主委陳吉仲說要花20億收購花生，但不是收走了沒拿到錢，就是還有一堆花生只能放在倉庫，哀嘆怎麼過年？場面一度混亂，農民更是下跪怒批陳吉仲算什麼男人？

花生之亂從價格戰，一度更演變成選舉議題，農委會主委陳吉仲曾表示要花20億收購花生，但國民黨總統參選人韓國瑜批根本是「花錢部」，陳吉仲反嗆「拿農民當選舉祭品的人，最後一定會被農民唾棄」，農糧署日前也多次說明，為穩定花生產地價格，都有提出對策。

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▲▼農民不滿花生被收走，卻沒收到錢。（圖／記者許展溢攝）

只是不少農民質疑對策根本沒幫到大家，雲林縣議會副議長蘇俊豪今組隊帶著約200位農民到農委會前控訴，陳吉仲在花生價格崩盤後，11月21日到雲林褒忠鄉公開宣誓已準備好20億元要向農民以每台斤40元收購護盤，保價收購花生，要照顧花生農，但至今未能全面收購。

有農民告訴記者自己心很痛，農委會把錢收了卻沒給錢，並強調農民的保姆是農委會，應不分藍綠、顏色，讓農民有飯吃，花生種好幾個月才能收一次，但今天溫和的來陳情，卻看到一堆警力，說大家不是暴民，是農民，不需要這麼多警察來對付他們。

還有農民將矛頭指向陳吉仲說，畫了大餅也沒結果，北上農委會又不出來面對，質問到底算什麼男人？只會高高在上吹著冷氣說大話說要收購。農民們強調，這次用溫和方式來提出訴求，若沒人理，下次就要再來拼輸贏，就算死在農委會也甘願。

▲▼農糧署強調，會針對農民5訴求做出具體回應。（圖／記者許展溢攝）

農糧署作物生產組組長徐輝妃代表農委會出面接受陳情，蘇俊豪替農民提出以下5大訴求，要求農委會在24日前做出以下5點承諾，並說必須黑紙白字寫下，因為每次說的跟做的都不同。

1、重新確認統計各鄉鎮尚未收購花生共有幾台斤？

2、再協商原有受託單位，還能支援收購多少額度？

3、剩餘待處理量則增加擴大受委託單位配合收購，並盡快告知農民可交哪單位？何時、何地開始收購？

4、因為農糧署有公糧倉庫，農糧署可以盤點目前前剩餘的空問倉庫各有多少量，呈請農委會指揮調度，共同協助解決花生收購倉儲不足事宜。

5、提前撥款給受託單位，以利當場點交花生並交付款項，以免農民擔心收不到款項。





▲農民下跪抗議花生之亂。（圖／記者許展溢攝）



徐輝妃強調，花生收購是到31日，會針對以上5訴求函文到縣府，並做具體回應。農糧署署長胡忠一強調，參與收購花生農民團體所需資金來源，農會是由供銷部自有資金支出，並無動用信用部農民存款。另外，農業合作社場除自有資金外，部分資金則向農業金庫申請週轉金貸款，農業金庫將貸款轉入後，隨即發放給農友，目前各收購單位已陸續支付款項給農友。