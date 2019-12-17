漁業團體狠撒花生嗆執政黨下台　農委會：抗議的人不是農漁民

▲農漁民怒丟花生嗆「陳吉仲下台」 。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

中華海域漁權協會今（17日）號稱集結了3千農漁民舉辦遊行，抗議執政黨農業政策失能，還到農委會前吼主委「陳吉仲下台」。農委會聲明強調，該抗議活動訴求無具體內涵，多為空泛議題，且訪查後，參加抗議民眾絕大部分都不是實際從事農漁業的農漁民。

農委會表示，對部分人士假藉農漁民之名，不實抹黑指控政府，製造社會不安，於選前配合特定政治團體演出，行特定目的之實，不僅干擾政府施政，也對農漁產品的產銷造成不利影響，予以嚴厲譴責。

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▲農委會強調，經訪查這些抗議人士大部分都不是農漁民 。（圖／記者崔至雲攝）



農委會進一步說明，我國與日本及菲律賓專屬經濟海域重疊，雙方溝通管道暢通，政府確實保障我漁民權益，透過積極磋商，近3年已無日本、菲律賓扣押我漁船之情事。近年來農委會針對重要農漁產品的產銷，也與產地農漁民團體共同努力，維持產銷秩序及提高農漁民收益，外界實不應做不實抹黑，對政府、農漁民團體努力及農民辛苦的付出視若無睹。

農委會最後嚴正聲明，政府已啟動一連串產銷輔導措施，積極穩定農漁產品價格。農委會很樂意就農漁業相關議題溝通討論，但絕對無法接受此種假借農漁民之名不實抹黑指控，製造社會不安，於選前配合特定政治團體演出，來傷害台灣農業與農漁民。

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