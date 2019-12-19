張國煒是「航空業哈姆雷特？」　CNN揭星宇創立背後的家族鬥爭

▲CNN以《航空業的哈姆雷特》為題，談星宇的成立史。（圖／記者李毓康攝）

實習記者謝汶穎／綜合報導

星宇航空（STARLUX Airlines）在16日開放購買3航線的首航班機，用不到11分鐘的時間就銷售一空。CNN在18日以《航空業的哈姆雷特》為題，由張國煒飾演「哈姆雷特」一角，詳細說明了在星宇航空創立的背後，所上演的是一場台灣最大企業家族的鬥爭戲碼。

根據CNN報導，星宇航空在2020年1月的新亮相，可能會顛覆台灣30年以來長榮、華航「雙巨頭」的平衡。星宇航空創辦人張國煒從打造出被稱作第一個豪華精品航空公司，到推出星宇的首架飛機，一直都在創造轟動。

▲星宇航空創辦人張國煒。（圖／星宇航空提供）

張國煒會被叫作「哈姆雷特」，起源於2016年時，台灣長榮航空創始者張榮發去世，而身為張榮發二房獨子的張國煒從2013年開始，就擔任長榮航空董事長，有擔任過飛機技術員和飛行員的經驗，以直言不諱和專業技術聞名。他表示，父親在遺囑中將他任命為長榮的繼承者。

張國煒將接任的消息卻引發一場家族鬥爭，並召開董事會會議，將他從長榮董事長中除名，幾個月後他就離開了長榮，並在2016年11月，宣布創辦自己的航空公司「星宇航空」。

儘管張國煒的一連串行動，就像是哈姆雷特的復仇計畫，但星宇航空發言人聶國維表示，張國煒的行動跟報仇無關，「因為他對航空業有熱情，所以只是在擺脫長榮的束縛後，能建立自己理想的航空公司，滿足已逝父親的期望。」

▲ 星宇航空A321 neo 降落松山機場，從松山機場起飛。（圖／記者湯興漢攝）

CNN表示，因為長榮和華航兩大航空公司的罷工和內部衝突問題，民眾對於新航空公司的期待值也會提升，雖然目前仍無法確定星宇是否能超越其他競爭對手，但無疑會提高航空市場整體的競爭力。

星宇航空是台灣第一家配備A321neo和A350-1000兩種新世代客機的公司，在2019年3月已經購買17架A350XWB飛機，預計2021年會將10架A321neo客機也交付。聶國維也補充，「等到了2024年底，總共會新增到27架，2030底則為新增至50架。」

CNN最後表示，台灣的旅客和航班一直都在穩定成長，但對於是否能在航空業中佔有重要的一席，仍有待觀察中。星宇航空則表示，「一個新興航空加入產業鏈中，沒有其他的成員互助，一定會是一大挑戰，但我們會長遠的目標來做規劃。」首次售票的良好結果，對星宇航空來說，是一個很好的開始。

▼星宇航空董事長張國煒親自駕駛A321neo客機回台。（圖／星宇航空提供）