華航培育台灣棒壇未來之星　陳偉殷、王維中力挺親教「基本功」

▲旅美球星陳偉殷親身指導小球員投球姿勢，並勉勵學童要全力以赴、自我堅持練習。（圖／華航提供）

記者賴文萱／台北報導

華航培育台灣棒壇未來之星，公益棒球訓練營首次請來旅美球星陳偉殷到台東，和王維中一起分享棒球技巧，希望透過自身經驗，帶給小小球員紮實的基本功。

華航秉持回饋鄉里、深耕社區的精神，選在學習資源相對較少的台東縣舉辦公益棒球訓練營，參加的有桃源國中、桃源國小、紅葉國小以及卑南國中，總共64位小球員。

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▲▼旅美球星陳偉殷、王維中力挺華航公益棒球營。（圖／華航提供）

為了讓學童有完整的基礎訓練，除了校方訓練內容，陳偉殷、王維中特別針對投球項目進行指導。偏鄉小朋友看到夢想中的兩位大明星來到訓練場地桃源國中，無不帶著興奮雀躍的心情，仔細聆聽、全神貫注地記下每個動作，就怕漏了什麼祕訣沒收進口袋。

「一生懸命」是陳偉殷的座右銘，他用來勉勵偏鄉小朋友面對競爭激烈的棒球界，務必要全力以赴、自我堅持練習，意志力、品行兼具才會有好的結果；王維中則希望小朋友們都能保持快樂的心情打球，即便未來沒有把棒球當成職業來發展，也可以轉而成為自己的興趣，培養良好的運動習慣。

▲陳偉殷、王維中與小小球員熱情互動。（圖／華航提供）

華航自2007年起投入社會公益與環境保護，致力於企業社會責任超過10餘載，並長年力挺國家體育發展，以「中華航空支持中華英雄」理念，共同建造健全台灣體育環境。2019年度華航贊助多項體育賽事，並持續支持台灣本土球隊及選手，致力達成社會投資與企業發展形成正向循環的目標，一步步朝向共創永續的社會邁進。