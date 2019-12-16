星宇航空啟動會員招募！卡面、方案公開　他航高卡會員「可對等轉換」

▲星宇航空官網16日正式開賣3航線機票，同步招募會員。（圖／星宇航空提供）

記者賴文萱／台北報導

星宇航空機票今（16）日上午11點開賣機票，並同步招募會員，上午正式公開會員方案「COSMILE」及各卡級名稱：Traveler、Adventurer、Explorer、Insighter，即起接受會員申請，另外，持他航最高卡級或次高卡級的會員，可透過客服中心或星宇航空官方網站的旅客支援，提出他航會員轉卡申請。

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▲星宇航空會員卡造型曝光。（圖／星宇航空提供）

星宇航空會員方案於今年4月公開徵求命名，在2019份投稿中，經內部層層評選，最終選出由聶永真命名的「COSMILE」，該命名引用星宇的品牌精神，希望開拓旅人的宇宙觀，因此以”Cosmo+ Mile”及”Co+Smile”的雙結合式新字作為名稱。卡級則以旅人的角度出發，以不同深度及廣度的旅哲觀，設定了Traveler、Adventurer、Explorer、Insighter 四種卡級，猶如旅客從探索到建立屬於自己的宇宙觀的歷程。

▲持他航最高卡級或次高卡級的會員，可申請轉卡。（圖／翻攝自星宇航空官網）

針對已具備其他航空高卡級會員資格的飛行常客，星宇航空主動招手，只要持他航最高卡級或次高卡級的會員，可透過客服中心或星宇航空官方網站的旅客支援，提出他航會員轉卡申請，並提供他航有效會員卡正反面影本，及他航會員近一年搭乘紀錄，客服中心於收到申請資料後30個工作天內，將主動告知申辦結果。

2020年12月31日前提出申請，通過審查者將可擁有該卡級效期四年，相關晉升與續卡標準將比照COSMILE會員方案。欲申請他航會員轉卡前，務必先成為COSMILE會員，且終身只得申請一次。

▲星宇航空公布會員方案，採用家庭帳戶概念。（圖／記者李毓康攝）

針對COSMILE的Logo設計靈感，星宇表示，主要來自於飛機跑道入口的線條（Touchdown Zone Markings），當飛機於跑道上加速起飛時，由駕駛艙望向跑道，線條的速度感會呈現如同一個大寫的「M」字，而下方的三個圓點即象徵跑道燈。會員卡片採金屬質感，卡面中心設計縷空的北極星，配合卡面手工雕刻的放射線條，只要將卡片朝向著任何光源時，即猶如北極星閃耀，意於星宇航空飛向星際。為方便旅客使用並落實環保，除最高卡級Insighter外，將不製發實體卡片，旅客可透過官網或APP瀏覽卡片資料。

另外，考量現今家庭出國旅遊及青少年遊學的比率甚高，但在哩程累積上卻難以忠實回饋旅客的貢獻度，星宇航空在參酌各國際航空公司的會員制度及規章後，決定引用國際級航空採用的家庭帳戶概念，每一家庭帳戶由一位主會員與配偶及未成年子女（2歲至未滿20歲），最多6人組成，所有家庭成員們的獎勵哩程皆可合併累積至主會員的帳戶中。當未成年子女年滿20歲後，即會自動移出家庭帳戶，擁有獨立的會員帳戶及哩程。

旅客可透過星宇航空網站（www.starlux-airlines.com）申請加入COSMILE會員，入會完成即可獲贈1000哩，完成首次搭乘還可獲得額外贈送1000哩，逐步累積與星宇共譜的美好旅程。

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