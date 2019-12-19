用針戳破「綠色氣球」　洪孟楷誓言打破「綠色謊言」

▲ 右起陳以信、洪孟楷、李明賢、黃心華。（圖／翻攝自Facebook／＠MongKaiHUNG）

記者楊庭蒝／綜合報導

第10屆立法委員候選人號次抽籤在18日落幕，新北市12個選區共有72位候選人參選，其中第1選區聲勢較高的民進黨候選人呂孫綾抽到6號，國民黨候選人洪孟楷抽到7號。一早2人馬不停蹄，到選區內和選民打招呼、拜票，為選戰做最後的衝刺。

呂孫綾一早前往石門、三芝地區拜票，雖然天氣稍微飄雨，仍然搭上宣傳車前往拜票，在昨天的抽籤結果出爐後，也喊下「好立委 呂孫綾 留國會」的口號為求連任。她同時也在臉書上表示，先前相當關心的爭取大崁國小校園環境工程經費，已獲得教育部核准，未來會和更多人一起努力，給孩子們更優質的教育環境。

▲呂孫綾夥同相關人員視察校園。（圖／翻攝自Facebook／@shirleylu312）

洪孟楷也和3位前、現任國民黨發言人陳以信、李明賢以及黃心華一起上街頭，和鄉親們問早拜票。除了拜票行程外，現場洪孟楷還備有象徵民進黨的綠色的氣球，並用針刺破，以「Lucky 7勝利成功！」為口號，誓言要打破過去3年多來第1選區的綠色的謊言政績。

▲張衛航參選影片。（圖／翻攝自Facebook／張衞航律師）

時代力量的參選人張衞航抽到3號，於18日下午在臉書粉絲專業推出參選影片，希望透過影片告訴大家，對原本從事律師一職的他來說，從政是人生意外、從沒想過的插曲。希臘哲人柏拉圖說，拒絕參與政治的人，會被更糟糕的人統治。希望透過自己的雙手，在2020年改變台灣。