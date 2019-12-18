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遭指發展共諜組織王炳忠父子告周玉蔻　二審仍判周免賠

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▲▼王炳忠在高等法院前發表聲明。（圖／記者吳銘峯攝）

▲王炳忠在高等法院前發表聲明。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

新黨青年軍王炳忠捲入首件陸生共諜周泓旭案，媒體人周玉蔻竟在政論節目爆料，指稱王炳忠疑似發展共諜組織，還說王炳忠父親王進步，帳戶中匯入500萬元。王炳忠父子認為爆料不實，提出民事訴訟，一審判決周玉蔻免賠。案經上訴，高等法院18日二審駁回王氏父子的請求，周女仍免賠。可上訴。

本案源於台北地檢署2017年3月初，發現來自大陸遼寧地區的大陸來台學生周泓旭，疑似在台灣發展共諜組織。周男遭逮捕聲押獲准，檢方深入追查後，發現新黨的王炳忠等人疑似與周泓旭有關，因此在2017年12月間，到王炳忠等人的住處進行搜索，沒想到王炳忠不僅拒絕開門，與辦案人員僵持，還大開直播將搜索行動公諸於世，引發軒然大波。

王炳忠直播搜索事件爆發後2天，周玉蔻在政論節目上開講，說王炳忠為了大陸官方而發展「類軍事組織」，還直接說王炳忠父親王進步的帳戶內，匯進不明資金500萬元。王氏父子不滿，提出民刑事訴訟，其中刑事妨害名譽部分，檢方最後做出不起訴處分。

至於民事部分，王氏父子求償名譽損失148.7萬元，一審法院審理時，雙方在法庭上多次交鋒，法庭氣氛火爆。周玉蔻堅持不說出消息來源，王炳忠則怒嗆周女私下將街談巷議的言論搬上節目公開評論，若管不住自己嘴巴，建議別再上節目評論。但一審法院判決周女勝訴，不需賠償。

案經上訴，高院二審18日宣判，駁回王氏父子上訴，周女仍免賠，可上訴。對此，王炳忠隨後表示，將努力推動「反網路霸凌法」立法。他表示，就他的案件來說，周女在審判過程中，對消息來源完全交代不清，但法院卻認定她善盡查證責任，最後判她免賠，「如果未來所有人都可以躲在黑暗處、躲在不須露臉的黑暗裏頭，就像是『嘎抓』（台語、蟑螂），躲在黑暗處放話，然後不需要提出任何憑據、依據，所以一定要推動立法。」

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