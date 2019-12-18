　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

只是「協助」張哲琛處理！三中案開庭　馬英九「我不清楚」給律師答

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者孫于珊／台北報導

前總統馬英九於2018年7月被指控賤賣國民黨產，涉「三中案」主謀，依違反證券交易法、背信等罪將他起訴。台北地院18日再次傳喚馬英九出庭，針對「中影」股權交易案、國民黨舊中央黨部大樓（現張榮發基金會所在處）交易案等兩部分進行準備程序，以釐清爭點。不過馬入庭後睡眼惺忪，僅說了一句「我不清楚」，之後全交由2名辯護律師代答。

▲▼馬英九三中案出庭。（圖／記者孫于珊攝）

▲馬英九三中案出庭。（圖／記者孫于珊攝）

針對法官詢問馬對於中影及舊黨部大樓的營運狀況和價值有相關了解嗎？律師表示，中影部份，馬當時都不清楚，不知道有其他買家，至於跟前中投董座張哲琛是否電聯討論過及蔡正元是否有報告此事，皆無印象。並承認，舊黨部大樓「未辦理公開招標」，而馬於2006年3月19日率團出國訪問前有答應買賣條件，包括買賣價金、買方只能將大樓作公益使用，且須提供兩層樓供國民黨用，也知情出售對象是長榮集團。

律師還說，在華夏公司的買賣極有可能「破局」的背景下，馬只是「協助」張哲琛處理，並無商討相關細節；且當時黨主席連戰因「謙虛」，才交由馬指示張哲琛「再行處理公開招標」。

歷經約1個半小時的開庭終於接近尾聲，法官將下次庭期訂在2020年2月12日，將針對「中廣」股權交易案進行審理。

另外，馬開庭結束要離開法院時，對於記者提問關於吳敦義說蔡英文「衰尾查某」的看法，馬只是笑笑地快步離開法院，並未多做回應。

►韓妞激推！非囤不可啊～

【更多新聞】

影／「白狼子」涉與大陸官勾結…張安樂現身作證：求蔡英文放我兒一條生路

一時心情不好…他竟怪台大醫師沒用！持刀報復逼喝恐怖礦泉水

談核四指「楊木火散布多年謠言」　黃士修涉誹謗獲判無罪

ET快訊
143萬粉正妹直播吞「海鮮超粗條狀物」！網眼尖發現黑色一坨嚇
結婚10周年用「離婚典禮」畫句點！親友+律師見證簽字..場面
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

只是「協助」張哲琛處理！三中案開庭　馬英九「我不清楚」給律師答

屁孩開車吸「笑氣氣球」自撞險翻覆　派出所翹腳遭制止竟作勢毆警

追女同事失敗酸「每天減肥體重還65公斤」　公務員PO素顏照賠7萬

神手50元百夾百中藍芽耳機、智能手環　「密技」被拍下挨告

媽寶「討170萬」投資飲料店遭誆約談判　欠錢屁孩亮刀反遭刺血濺超商

老公遭攔腰撞上...她懷胎9月控「崙背鄉前代表酒駕肇逃」！悲吐：我還有2幼兒

韓國瑜否認給「王小姐」錢買房怒告…遭週刊打臉　吳子嘉：總統候選人說謊

掬水軒代理商告30債主聯手詐欺　姪女留遺書「真的不是我」自殺亡　

數月積蓄購買「唯一禦寒外套」卻弄丟　警助越南移工尋回好過冬

中正大學公布「警察工作滿意度」　民眾好感度比2018年大增18趴

謝和弦一早現身中天電視台　「叼雪茄」飆新歌：永遠是台灣人！

謝和弦護莉婭「拿捏不好差點死掉」　皺眉心疼：她很辛苦，應該被看見

《延禧攻略》番外篇《金枝玉葉》來囉！　「魏瓔珞」女兒遇見「爾晴」兒子虐戀升級

靜置室溫半小時、利用奶油調味 教你煎牛排小撇步...網：很實用

超狂「睡覺大賽」！挑戰者出奇招 睡越快越久獲勝...網激動：想參加

孫藝真《愛的迫降》比玄彬更會躲地雷XD　還有空撩他：你是我喜歡的類型

愛貓如廁遭「自動貓砂機」夾住！牠淒慘哀號...飼主1分鐘驚險急救

教練傳授！告別蛙式「踢水」卡卡 膝關節自然向下、不要過大旋轉

邱毅上《央視》談台灣飛彈部署！　節目影片被挖出...網友全看傻眼

為冬眠拚了！花栗鼠猛塞3顆大花生 頰囊鼓起像麻糬...貪心萌樣笑翻網

只是「協助」張哲琛處理！三中案開庭　馬英九「我不清楚」給律師答

屁孩開車吸「笑氣氣球」自撞險翻覆　派出所翹腳遭制止竟作勢毆警

追女同事失敗酸「每天減肥體重還65公斤」　公務員PO素顏照賠7萬

神手50元百夾百中藍芽耳機、智能手環　「密技」被拍下挨告

媽寶「討170萬」投資飲料店遭誆約談判　欠錢屁孩亮刀反遭刺血濺超商

老公遭攔腰撞上...她懷胎9月控「崙背鄉前代表酒駕肇逃」！悲吐：我還有2幼兒

韓國瑜否認給「王小姐」錢買房怒告…遭週刊打臉　吳子嘉：總統候選人說謊

掬水軒代理商告30債主聯手詐欺　姪女留遺書「真的不是我」自殺亡　

數月積蓄購買「唯一禦寒外套」卻弄丟　警助越南移工尋回好過冬

中正大學公布「警察工作滿意度」　民眾好感度比2018年大增18趴

【奧斯塔羅】最近三個月的投資運勢發展如何？

張善政偕張嘉郡聽心聲　毛巾業盼設產專區改稅法

為年輕人發聲？商總理事長賴正鎰：「房地合一稅應廢除！」

莫迪嗆反對派「謠言製造機」　印度反公民法示威者：警察朝我開槍

日職／讓台灣球迷多看歐力士　張奕將改登錄名

為宏碁經營奠定穩定力量　施振榮75歲生日發表「家族事業治理準則」

中美貿易戰　台灣明年IPO籌資金額約200億元偏保守

吳敦義「衰尾查某」、謝龍介「女人拉票到房間」　張銘祐怒嗆：必須道歉！

車內溫度飆到81度！　他把生豬肉丟車上10小時竟然烤熟：很美味

贈獎／《兔嘲男孩》提前1周限量上映！實用周邊好禮送給你

社會熱門新聞

情慾按摩師「內子宮紓壓」　空姐組團朝聖

台中貨車撞腳踏車　國中女無生命跡象

重機男遭撞死　前妻秒提離婚無效求償

他騎車被攔！手伸褲內「挖糞砸警」警臉上熱熱的

汐止遊覽車轉彎輾壓過馬路少女

張安樂現身作證！求蔡英文放兒生路

和男網友約摩鐵辦手機門號　女大生踏出浴室傻眼了

新竹富商薇閣床戰人妻「250萬飛了」　正宮扳回一城

綠帽夫放生愛妻　竟讓小王逆轉脫罪

涉助陸客非法來台　白狼媳婦交保25萬

無照兒違規70次　爸收35萬罰單嚇傻

騎士罵三字經貨車駕駛亮槍嗆聲

雲林落羽松打卡熱點藏違建　竟是張榮味豪華莊園

法鬥走失闖警局　警照料1個月終遇失主

更多熱門

相關新聞

路透：台灣大選對抗「中國謠言網軍」

路透：台灣大選對抗「中國謠言網軍」

《路透社》於18日報導，台灣明年1月11日舉辦總統與立法委員選舉，政府主張，中國利用假新聞與錯誤資訊「轟炸」台灣，試圖干預大選，破壞民主，必須加強對抗與打擊的努力。但是，主要反對黨國民黨（Kuomintang）批評，執政的民進黨（DPP）也利用網軍與假消息競選。

林麗蟬、黃奎博任馬英九基金會董事

林麗蟬、黃奎博任馬英九基金會董事

直播／改造國民黨？郭台銘：一定要置死地於後生

直播／改造國民黨？郭台銘：一定要置死地於後生

法官協會批「英系」監委干預司法獨立

法官協會批「英系」監委干預司法獨立

韓國瑜回防高雄！內部藏隱憂怕被雙殺

韓國瑜回防高雄！內部藏隱憂怕被雙殺

關鍵字：

三中案馬英九國民黨證券交易法中影黨產張哲琛

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

謝和弦小三「無P原裝真面目」被挖出！

燒炭跳樓...最陰國宅已30人輕生

年輕人月領8萬的人多嗎？網：畢業8萬很難？

小三勒斃正宮「淋油炸屍」做成燒臘

「在不瘋狂」本燙爆床戰超兇5辣妹！「激情畫面外洩」

20年前爆紅女星淪遊覽車叫賣「掀上衣遭摸屁」！

同學約旗津釣沙鮻　國三生「下雨天沒去」上課一問震驚

男嬰出生秒摔下手術台　頭著地死亡

毛加恩蜜月第一天…開門收到高以翔禮物！

飄腐爛味！她流「黑稠鼻涕」還牽絲…醫：長菇菇了

綠營高官疑被綠　美女密友被拍深吻180型男

新人瘋狂離職！網一看待遇秒懂

汪揪媽睡　聽到「你先睡」乖進房間

許瑋甯爆秘婚劉又年！無名指婚戒露餡

他送深海能量石！女兒3個月狂「流鼻血」險亡

更多

最夯影音

更多
謝和弦一早現身中天電視台　「叼雪茄」飆新歌：永遠是台灣人！

謝和弦一早現身中天電視台　「叼雪茄」飆新歌：永遠是台灣人！
謝和弦護莉婭「拿捏不好差點死掉」　皺眉心疼：她很辛苦，應該被看見

謝和弦護莉婭「拿捏不好差點死掉」　皺眉心疼：她很辛苦，應該被看見

《延禧攻略》番外篇《金枝玉葉》來囉！　「魏瓔珞」女兒遇見「爾晴」兒子虐戀升級

《延禧攻略》番外篇《金枝玉葉》來囉！　「魏瓔珞」女兒遇見「爾晴」兒子虐戀升級

靜置室溫半小時、利用奶油調味 教你煎牛排小撇步...網：很實用

靜置室溫半小時、利用奶油調味 教你煎牛排小撇步...網：很實用

超狂「睡覺大賽」！挑戰者出奇招 睡越快越久獲勝...網激動：想參加

超狂「睡覺大賽」！挑戰者出奇招 睡越快越久獲勝...網激動：想參加

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面