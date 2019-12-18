只是「協助」張哲琛處理！三中案開庭　馬英九「我不清楚」給律師答

記者孫于珊／台北報導

前總統馬英九於2018年7月被指控賤賣國民黨產，涉「三中案」主謀，依違反證券交易法、背信等罪將他起訴。台北地院18日再次傳喚馬英九出庭，針對「中影」股權交易案、國民黨舊中央黨部大樓（現張榮發基金會所在處）交易案等兩部分進行準備程序，以釐清爭點。不過馬入庭後睡眼惺忪，僅說了一句「我不清楚」，之後全交由2名辯護律師代答。

▲馬英九三中案出庭。（圖／記者孫于珊攝）

針對法官詢問馬對於中影及舊黨部大樓的營運狀況和價值有相關了解嗎？律師表示，中影部份，馬當時都不清楚，不知道有其他買家，至於跟前中投董座張哲琛是否電聯討論過及蔡正元是否有報告此事，皆無印象。並承認，舊黨部大樓「未辦理公開招標」，而馬於2006年3月19日率團出國訪問前有答應買賣條件，包括買賣價金、買方只能將大樓作公益使用，且須提供兩層樓供國民黨用，也知情出售對象是長榮集團。

律師還說，在華夏公司的買賣極有可能「破局」的背景下，馬只是「協助」張哲琛處理，並無商討相關細節；且當時黨主席連戰因「謙虛」，才交由馬指示張哲琛「再行處理公開招標」。

歷經約1個半小時的開庭終於接近尾聲，法官將下次庭期訂在2020年2月12日，將針對「中廣」股權交易案進行審理。

另外，馬開庭結束要離開法院時，對於記者提問關於吳敦義說蔡英文「衰尾查某」的看法，馬只是笑笑地快步離開法院，並未多做回應。

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