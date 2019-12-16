他批立委王定宇「不要臉」挨告　法官判無罪：針對行為適當評論

▲民進黨立委王定宇被楊男罵「不要臉」等語，憤而提告，法官認為屬「可受公評」判楊男無罪。（圖／資料照／記者林悅翻攝）

記者孫于珊／台北報導

一名楊姓男子2018年9月21日上午11時許，在台北市立法院青島一館門前，大聲對民進黨立委王定宇辱稱「賣國賊」、「不要臉」等語，令王定宇不堪受辱，憤而提告妨害名譽。不過法官認為，楊男的動機以及所用的詞等，只是就事論事，並無侮辱犯意，因此判他無罪。全案可上訴。

當時楊男的機車上有架設自錄器，法官當庭勘驗，發現楊男那時候說道：「唉呦！王匪定宇出現了！」「嘿！共產黨說要給你的錢拿到沒有？你不是要消滅中華民國嗎？好笑呦！」「你不是說我是第五縱隊嗎？注意你的言行啦！你看，未見笑（不要臉台語）！消滅中華民國，還講說我們是第五，我們拿著中華民國國旗，捍衛中華民國！」等語。

雖然王定宇和證人都指控楊男有罵「賣國賊」，但自錄器畫面並沒有拍到，且楊男也矢口否認犯行，辯稱他沒有說這句話，同時解釋，至於有說「不要臉」一詞，是就王定宇身為立委的行為而已，並非針對個人。

法官審酌，楊男與王定宇政治立場不同，楊男曾多次至王定宇辦公室，表示想提出相關建言或提供資料給王定宇，但都被王拒之門外，雙方因此發生爭執、產生嫌隙，致楊男脫口說出「不要臉」一詞，雖有負面性質令王感到不悅，但王身為政治人物，應承擔較嚴苛的言論監督，而立委就處理兩岸事務的態度，關乎到能否竭盡其職務責任，應屬「可受公評」之事。所以法官認定楊男以「不要臉」一詞指謫王處理兩岸事務有所不當為適度評斷，並沒有故意貶損王的人格、名譽，因此判楊無罪。

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