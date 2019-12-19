敦格鐵路全線開通...車程僅5小時　沿途風景「大漠到冰川」都有！

▲大陸敦格鐵路全線於18日正式開通。（圖／翻攝自微博）



實習記者周依儒／綜合報導

由青海省格爾木市連接到甘肅省敦煌市的敦格鐵路全線於18日正式開通，不但連接了青藏鐵路和蘭新鐵路，更和蘭青鐵路串聯形成大陸西北地區首條環狀鐵路網，另外，更和目前建設中的格庫鐵路交匯，成為西北地區通向中亞的第二條國際通道。

根據《青海新聞網》報導，敦格鐵路將會連接敦煌市和格爾木市，是通往新疆、青海、甘肅和西藏最方便的通道。據悉，敦格鐵路的構成讓大陸西北形成首條環狀鐵路線，除了加強西北五省的經濟往來和交流、開發柴達木盆地外，更是落實政策「一帶一路」的展現。

▲大陸敦格鐵路連接甘肅敦煌到青海格爾木。（圖／翻攝自微博）



敦格鐵路從2012年12月起開工建設，北起敦煌站，經過肅北、穿越祁連山脈進入青海省，再經過新建的魚卡、大柴旦站，最終到達終點格爾木站和青藏鐵路連接，全長一共616公里，設有21座車站、7條隧道，其中最長的金山特長隧道長達20.14公里，也是全線的重點工程之一。

敦各鐵路全線開通後，從新疆烏魯木齊到西藏拉薩的距離將縮短約1100公里，大幅減少了旅途所浪費的交通時間。大陸西北地區風景多變，因此敦格鐵路沿途將會看到戈壁灘、敦煌大漠、甘肅透明夢柯冰川和青藏高原等絕美景色。另外，敦格鐵路更會經過莫高窟、玉門關等歷史文化遺跡，將帶動西北地區旅遊業的發展。