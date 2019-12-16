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厄齊爾聲援維吾爾！耿爽：他被假新聞蒙蔽了雙眼　歡迎到新疆走一走

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▲▼ 土耳其裔的德國足球大將厄齊爾（Mesut Ozil）宣布退出德國國家隊。（圖／路透）

▲耿爽歡迎厄齊爾（Mesut Ozil）有機會到新疆走走。（圖／路透）

記者邱茀濱／綜合報導

英超兵工廠的厄齊爾（Mesut Ozil）日前在社交網站上貼出東突厥斯坦旗聲援新疆維吾爾人，央視今（16）日凌晨緊急取消轉播兵工廠的比賽。對此，中國外交部發言人耿爽16日也強調，厄齊爾似乎被一些假新聞蒙蔽了雙眼，並歡迎他有機會到新疆「走一走、看一看」，只要懷有良知、明辨是非，就會看到一個「不一樣」的新疆。

中國外交部16日的例行記者會上，有記者問及「德國足球運動員厄齊爾上週五在推特上，發表了有關維吾爾族人的言論，在網上引發廣泛熱議。你對此有何回應？」耿爽首先回應，新疆是中國領土不可分割的一部分。「中國歷史上從來沒有把新疆稱為『東突厥斯坦』，更不存在所謂的『東突厥斯坦國』。」

耿爽表示，不知道厄齊爾本人有沒有去過新疆，但他似乎被一些假新聞蒙蔽了雙眼，被一些不實之辭影響了判斷。「他並不知道中國政府依法保護包括維吾爾族在內的中國公民的宗教信仰自由，不知道中國政府在新疆開展的反恐維穩措施得到當地各族民眾的衷心擁護，不知道新疆已經連續3年沒有發生暴恐事件。」

「我可以告訴他，中國新疆當前政治穩定、經濟發展、民族團結、社會和諧，百姓安居樂業」，最後，耿爽強調，「我們也歡迎厄齊爾先生有機會到新疆走一走、看一看，只要他懷有良知、明辨是非，秉持客觀公正原則，就會看到一個『不一樣』的新疆。」

▲▼耿爽。（圖／達志影像／美聯社）

▲耿爽。（圖／達志影像／美聯社）

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