吉林看霧淞奇景　零下10度泡湯享「冰火兩重天」

▲遊客在霧淞島上的瀑布前拍照 。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／吉林報導

吉林市每年冬季都進入「冰封」時期，草木凋零，但霧凇奇觀卻總能「忽如一夜春風來，千樹萬樹梨花開」般，降臨這座城市。欣賞完如詩如畫般的霧淞後，還能到孤店子鎮的「神農溫泉」，感受在零下10度的冰天雪地中泡湯的樂趣！

作為與桂林山水、雲南石林和長江三峽，同被封為「中國四大自然奇觀」的吉林霧淞，觀賞過程大致分為三個階段，即「夜看霧，晨看掛，待到近午賞落花」，在每一個時段內都能讓人感受到不同的美麗。

▲來吉林看霧淞還需要一點運氣 。（圖／記者蔡儀潔攝）

由於擁有得天獨厚的條件，吉林霧凇具有持續時間長、厚度大、出現頻率高的特點，每年12月下旬到翌年2月底，都是在吉林市觀賞霧凇的最佳時節。不過吉林霧凇「說來就來，說走就走」的個性，觀賞還需要一點幸運，聽說有不少旅客，會連續5天入住附近民宿，期望能有好運氣看到奇景。

▲阿拉斯加犬拉車的體驗價格為每人10元人民幣 。（圖／記者蔡儀潔攝）

《ETtoday新聞雲》記者早晨來到霧淞島時，由於天氣不夠冷，就沒能感受到「一江寒水清，兩岸瓊花凝」的美景。不過，這裡還有其他冰雪項目可以體驗，譬如阿拉斯加犬拉車、馬拉車、抱雪狐拍照、滑雪圈等，即使撲空也能玩得盡興。

▼ 現場還有雪狐可以合影 。（圖／記者蔡儀潔攝）

早晨在霧淞島玩累後，可以到附近孤店子鎮的「神農溫泉」，放鬆一下！據瞭解，神農溫泉水取於地下1941公尺深的長白山溫泉帶，溫泉出水溫度62℃，富含氡、鎂、鈉、硫磺等30餘種礦物質微量元素。

主打「滿族風情」文化的神農度假村，佔地面積500萬平方公尺，分為室內溫泉和露天溫泉。在室外的神農百草泉區，有能「軟化角質、排毒養顏」的紅酒泉、「潤澤皮膚、清風熱」的啤酒泉、「美白排毒」的百匯茶泉等等。

▲邊泡湯邊看落日 。（圖／記者蔡儀潔攝）

既然在冬季來吉林，就一定要體驗在台灣感受不到的「雪地溫泉」。記者抵達當天，室外溫度約為零下10度，大大小小的積雪覆蓋四周，溫泉水飄起裊裊熱氣，不少遊客三五成群，邊泡湯邊閒聊，也有家長帶著小朋友來體驗這「冰火兩重天」。有機會來吉林，推薦來感受「早看霧淞、晚泡雪地湯」的樂趣。

▼有家長帶小朋友來體驗雪地溫泉。（圖／記者蔡儀潔攝）