美國防部長不滿「一帶一路是中國自私表徵」　爆東協各國私下抱怨！

▲美國國防部長艾斯培（右）。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

面對中國的崛起，引發國際間不小的擔憂。美國國防部長艾斯培（Mark Esper）13日出席外交關係協會活動中就表示，中國、俄羅斯是美國國防首要的對手，兩國透過軍事力量、經濟的方式來挑戰世界秩序，讓東協各國相當憂心。

綜合外媒報導，艾斯培在出席活動時表示，自己上月至曼谷訪問，不斷被提醒印太地區非常需要美國軍事和領導的協助，甚至東協各國國防部長都私下提到中國的脅迫讓他們無所適從，但一方面也相當感謝美國願意保護印太地區的自由。

艾斯培表示，「中國與俄羅斯都在加強軍隊現代化，並將力量擴及到太空與網路，不僅侵犯的較小的國家主權，也破壞國際法規，好比一帶一路就是中國為了自身利益犧牲他國的結果。」

此外，艾斯培也提到在印太地區的軍防，美國方式還是優於中國，「這一切並不代表要與美國為敵，也不能說是兩國冷戰，這樣下定論都言之過早」。13日中美雙方也達成貿易戰第一階段協議，可見雙方仍有一定程度的共識與互動。

艾斯培強調，「我們已經進入大競爭時代，也正在與中國競爭，所以沒必要將他們當作敵人，雙方間越多溝通越好，不論是經濟或是外交、甚至是軍事間的溝通」，也透露正準備與中國國防部長展開對話，希望了解未來中國是走上正確的方向，遵守世界秩序。