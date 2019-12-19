　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

卓榮泰再度陪同張銘祐掃街　呼籲選民「用雪亮的眼睛比較候選人」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

 ▲▼新北市第11選區民進黨立委候選人張銘祐。（圖／張銘祐競選團隊提供）

▲▼卓榮泰今天早上再度陪同張銘祐掃街拜票。（圖／張銘祐競選團隊提供，下同

記者康心禹／綜合報導

民進黨主席卓榮泰今天上午到新店，陪同新北市第11選區立委參選人張銘祐進行掃街拜票。他除了大力推薦7號張銘祐，呼籲選民「一7翻轉大文山」之外，還對記者開心比出代表「蔡賴配」的3號手勢。

新北市選舉委員會18日舉行第10屆立委選舉號次抽籤，第11選區的民進黨參選人張銘祐在抽中7號之後大喊「一7更新大文山，7號得勝，Lucky 7！」離開會場後馬上進行車隊掃街拜票，今天上午在民進黨主席卓榮泰的陪同下又再度掃街。張銘祐對於卓榮泰前來站台表示，深刻感受到黨對他選情的關心跟支持，非常感動，也覺得不能辜負民進黨對他的期待。

▲▼卓榮泰19日再度陪同張銘祐掃街。（圖／翻攝自Facebook／張銘祐.銘記在新）

新北市第11選區基本盤是藍大於綠，張銘祐挑戰尋求七連霸的現任國民黨立委羅明才。羅明才從23歲就擔任國大代表，父親是鼎鼎有名的前立委羅福助，自1999年首度當選立委至今已是六連霸，平時深耕地方、長期經營基層，「陸戰」的實力雄厚，七連霸的呼聲高。

對於媒體詢聞這次的選情該怎麼突破，卓榮泰表示，希望候選人除了加強基層組織經營，對台灣國家走向更是要清楚，讓選民能做正確選擇，而不是只躲在遠處，不敢對內部組織或國際處境發聲，這樣會讓人民不知如何選擇。

卓榮泰還說，18日才剛完成立委號次抽籤，他會在選前20天到各地進行檢驗，希望可以兼顧所有的地方，也希望選民用雪亮的眼睛比較候選人。

卓榮泰跟張銘祐進行掃街前用手勢比出兩個7、一個3，對此卓榮泰表示，「蔡英文是3號，張銘祐是7號，民進黨政黨票是14號，全部都包含進去了。」

▲▼卓榮泰19日再度陪同張銘祐掃街。（圖／翻攝自Facebook／張銘祐.銘記在新）

ET快訊
日老闆刪文道歉了！控「台女租車肇逃」逆轉...台、日網友狂洗
台肥借貸韓國瑜買豪宅　金管會判定最高可罰480萬
驚！母持檳榔剪...把1歲兒食指剪斷　「剩皮連著」痛哭送醫
碩士警官約砲...拿「2克好東西」助興！「約到自己人」翻船過
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

挺韓、罷韓遊行成選情關鍵指標　藍中常委曝內部民調：微幅領先

幫小柯黑買罐罐！柯文哲Q版貼圖登場　怪怪的、施鹽吼全收錄

賴品妤回應波特王事件　嗆李永萍想打造「中國特色的觀光產業」

用針戳破「綠色氣球」　洪孟楷誓言打破「綠色謊言」

卓榮泰再度陪同張銘祐掃街　呼籲選民「用雪亮的眼睛比較候選人」

中選會決議2020大選開票前宣布領票人數　「過程公開透明不可能做票」

桃園陳根德參選立委　長子竟跳出來痛批老爸：炒地皮包工程

民進黨控雲林副縣長謝淑亞帶職選「領乾薪」　謝辦：依法請假

台北最高顏質選舉看板！吳怡農、高嘉瑜、蔣萬安並列成內湖打卡亮點

邱毅批陳菊、蔡英文「不像女人的女性」　林俊憲嗆：他還算個人嗎？

6歲嗯哼「被問娶妻生子」回答超暖！　爸爸秒尷尬：你說的我很愧對我母親

有敵人！媽扛「貓牌機關槍」掃射 牠放棄尊嚴任擺布...無奈眼神死

將14歲愛犬骨灰燒成琉璃手環！她見圓珠清晰「狗臉」秒淚崩...

邱毅上《央視》談台灣飛彈部署！　節目影片被挖出...網友全看傻眼

回顧2019年全球大事件！　中美貿易戰、香港示威仍進行中

反對養喵！傲嬌爸天天和牠玩躲貓貓　對到眼「好刺激」秒賊笑...網：爽的咧

癌症急換肝...愛女捐肝65％救父！　他緊握手心疼淚崩：真的很謝謝妳

《浪漫醫生金師傅2》回來了！！　李聖經聽韓石圭「一句話」秒笑場

蔡英文酸爆！不能請假你怎麼辦？再轟韓國瑜「把庶民當選舉工具」

楊丞琳隔11年超破台語0進步　「另外一種說ㄈㄚˋ」笑翻

挺韓、罷韓遊行成選情關鍵指標　藍中常委曝內部民調：微幅領先

幫小柯黑買罐罐！柯文哲Q版貼圖登場　怪怪的、施鹽吼全收錄

賴品妤回應波特王事件　嗆李永萍想打造「中國特色的觀光產業」

用針戳破「綠色氣球」　洪孟楷誓言打破「綠色謊言」

卓榮泰再度陪同張銘祐掃街　呼籲選民「用雪亮的眼睛比較候選人」

中選會決議2020大選開票前宣布領票人數　「過程公開透明不可能做票」

桃園陳根德參選立委　長子竟跳出來痛批老爸：炒地皮包工程

民進黨控雲林副縣長謝淑亞帶職選「領乾薪」　謝辦：依法請假

台北最高顏質選舉看板！吳怡農、高嘉瑜、蔣萬安並列成內湖打卡亮點

邱毅批陳菊、蔡英文「不像女人的女性」　林俊憲嗆：他還算個人嗎？

抹茶控先筆記！辻利茶舗插旗遠百信義A13　慶開幕「8人氣商品」最低58折

物價上漲快達門檻了！遺贈稅免稅額　最快2021年調高

56歲名嘴彭華幹遭妻控訴　讓八旬老母爬梯換燈泡

Jaguar 「競速藍」XE Reims特仕版　限量200輛登場紀念奪冠

男嬰「差點被碾碎」...垃圾車誤點撿回一命　25歲母狠棄至街邊垃圾桶

拾荒者在岸邊發現怪石　焚燒後散發麝香...價值竟高達2千萬

爽存6000萬！他提款卡寄放銀行...2年後看餘額剩「300元」大崩潰

BV最新方頭鞋撞型「泡麵」一夜爆紅　全球網友毒舌：滿頭問號

挺韓、罷韓遊行成選情關鍵指標　藍中常委曝內部民調：微幅領先

吳淡如／為什麼總愛得這麼累？談感情自尊心太高太低都不好

22位「高潮女孩」的對比照　自慰過後露出閃亮自信笑容

政治熱門新聞

蔡英文脫稿演出！撿到槍狂電韓國瑜　　綠營曝內幕

政見會／統整韓國瑜16大金句

沃草政見會即時查核：韓陷6爭議

30秒看總統大選政見　蔡阿嘎神模仿

苦苓酸：韓國瑜創造3個史上之最

韓國瑜：我來日無多兩件事不做對不起下一代

韓喊3聲萬歲　趙少康25年前用過

鍾明軒自爆「韓辦」邀約合作　王淺秋否認

蔡英文拿1450攻擊韓國瑜　台師大教授：網軍頭？

蔡英文應付韓國瑜口水戰之外　5大政見重點一次看

苦苓批「李家的家僕」　林佳新回擊

韓國瑜稱要組特偵組查高雄欠債　柯P酸：丟臉

大通砂石場挖畢　未發現埋廢棄物

鍾明軒曝韓粉、韓辦來信：很噁心欸

更多熱門

相關新聞

中選會決議2020大選開票前宣布領票人數

中選會決議2020大選開票前宣布領票人數

中央選舉委員會19日宣布，2020年1月11日選舉投票日在開票前將宣布領票人數，並澄清「整個過程公開透明，自不可能有特定媒體報導暗指之『做票可能』！」

桃園陳根德參選立委　長子罵炒地皮

桃園陳根德參選立委　長子罵炒地皮

台北最高顏質選舉看板區在大直

台北最高顏質選舉看板區在大直

邱毅批蔡英文「不像女人的女性」　林俊憲：他還算個人嗎

邱毅批蔡英文「不像女人的女性」　林俊憲：他還算個人嗎

賴清德回擊邱毅「不像女人的女性」：台灣人民不能接受這種言論

賴清德回擊邱毅「不像女人的女性」：台灣人民不能接受這種言論

關鍵字：

2020大選2020新北市立委新北市第11選區張銘祐卓榮泰羅明才

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 波特王 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

獨／山豬陳俊甫「大小便失禁」中風住院！

謝和弦嗆「胸大」…女記者深夜出聲了

謝和弦嗆「奶大又怎樣」　女記者本尊曝光

韓女星越南玩桶船咖啡杯「被甩進水裡」

今降雨擴大「熱區出爐」越晚越濕冷　最低溫時間曝

觀落陰「亡母年輕了30多歲」　兒轉頭震撼了

蔡英文脫稿演出！撿到槍狂電韓國瑜　　綠營曝內幕

燒肉品牌獵下台南7000坪土地　將蓋全台最大燒肉店

童「臉色發黑」送醫：車上聞到怪味…爸臉綠全招了

台人車禍逃逸　日老闆PO照尋人

福岡租車肇逃人找到了！畫面曝光

激戰兄弟女友害懷孕綠帽哥「私刑報復」17秒片瘋傳

快訊／結果出爐！美眾院彈劾川普通過

砸86萬裝潢新家　屋子竟是別人的

2020星座工作運勢唐綺陽大解析

更多

最夯影音

更多
6歲嗯哼「被問娶妻生子」回答超暖！　爸爸秒尷尬：你說的我很愧對我母親

6歲嗯哼「被問娶妻生子」回答超暖！　爸爸秒尷尬：你說的我很愧對我母親
有敵人！媽扛「貓牌機關槍」掃射 牠放棄尊嚴任擺布...無奈眼神死

有敵人！媽扛「貓牌機關槍」掃射 牠放棄尊嚴任擺布...無奈眼神死

將14歲愛犬骨灰燒成琉璃手環！她見圓珠清晰「狗臉」秒淚崩...

將14歲愛犬骨灰燒成琉璃手環！她見圓珠清晰「狗臉」秒淚崩...

邱毅上《央視》談台灣飛彈部署！　節目影片被挖出...網友全看傻眼

邱毅上《央視》談台灣飛彈部署！　節目影片被挖出...網友全看傻眼

回顧2019年全球大事件！　中美貿易戰、香港示威仍進行中

回顧2019年全球大事件！　中美貿易戰、香港示威仍進行中

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面