卓榮泰再度陪同張銘祐掃街　呼籲選民「用雪亮的眼睛比較候選人」

▲▼卓榮泰今天早上再度陪同張銘祐掃街拜票。（圖／張銘祐競選團隊提供，下同）

記者康心禹／綜合報導

民進黨主席卓榮泰今天上午到新店，陪同新北市第11選區立委參選人張銘祐進行掃街拜票。他除了大力推薦7號張銘祐，呼籲選民「一7翻轉大文山」之外，還對記者開心比出代表「蔡賴配」的3號手勢。

新北市選舉委員會18日舉行第10屆立委選舉號次抽籤，第11選區的民進黨參選人張銘祐在抽中7號之後大喊「一7更新大文山，7號得勝，Lucky 7！」離開會場後馬上進行車隊掃街拜票，今天上午在民進黨主席卓榮泰的陪同下又再度掃街。張銘祐對於卓榮泰前來站台表示，深刻感受到黨對他選情的關心跟支持，非常感動，也覺得不能辜負民進黨對他的期待。

新北市第11選區基本盤是藍大於綠，張銘祐挑戰尋求七連霸的現任國民黨立委羅明才。羅明才從23歲就擔任國大代表，父親是鼎鼎有名的前立委羅福助，自1999年首度當選立委至今已是六連霸，平時深耕地方、長期經營基層，「陸戰」的實力雄厚，七連霸的呼聲高。

對於媒體詢聞這次的選情該怎麼突破，卓榮泰表示，希望候選人除了加強基層組織經營，對台灣國家走向更是要清楚，讓選民能做正確選擇，而不是只躲在遠處，不敢對內部組織或國際處境發聲，這樣會讓人民不知如何選擇。

卓榮泰還說，18日才剛完成立委號次抽籤，他會在選前20天到各地進行檢驗，希望可以兼顧所有的地方，也希望選民用雪亮的眼睛比較候選人。

卓榮泰跟張銘祐進行掃街前用手勢比出兩個7、一個3，對此卓榮泰表示，「蔡英文是3號，張銘祐是7號，民進黨政黨票是14號，全部都包含進去了。」