反抗澳葡政府釀8死212傷　回顧澳門「一二·三事件」

▲澳門「一二·三事件」事件，警方在澳督府外以水炮車驅散示威者。（圖／翻攝自維基百科）

記者馬叔安／綜合報導

12月20日時值澳門回歸大陸20週年，而中共在澳門地區的建政過程中，1966年12月3日發生的「一二·三事件」至為關鍵，這是一場大規模反抗葡萄牙殖民政府的社會事件，造成至少8人死亡、200多人受傷。該事件使得澳門左派勢力迅速擴張，國民政府勢力被肅清，也間接導致了香港的「六七暴動」。

「一二·三事件」爆發之前，隨著國民政府在內戰中逐漸敗退，澳葡政府逐漸傾向中共政權。此外，澳葡政府在澳門的建設發展停滯，澳門社會也存在本土葡萄牙人和土生葡人族群間的矛盾。

1966年11月，澳門離島氹仔的工人向當時的工務局申請擴建校舍，經過交涉和申請無果，民眾於是先行搭棚動工，時任海島市行政局代局長晏德地（Rui de Andrade）在15日上班途中發現棚架，派出警察前往勸止，爆發警民衝突，造成24人受傷，是為「一二·三事件」的導火線「氹仔事件」，又稱「一一·一五事件」。

▲「氹仔事件」中民眾和警方在學校工地旁發生衝突。（圖／翻攝自維基百科）

事件隨即延燒，12月3日中午，總督府門前發生衝突，演變成大規模騷動，有左派人士闖進澳督府，總督隨後在傍晚6時頒令戒嚴並實行宵禁。

親北京社團於隔年1月20日決定成立「研究制裁澳葡小組」，同月27日，澳門政府發表聲明致歉，接受澳門中國居民代表所提的6項要求，並承擔死難者以及其他受害者的一切損失與喪葬費用，合共澳門幣2,058,424元，「一二·三事件」遂告一段落，據官方統計，有8人被打死，212人受傷，62人被逮捕。

▲澳門「一二·三事件」事件。（圖／翻攝自維基百科）

事件過後，澳門形同「半個解放區」，澳葡政府除內部事務外，政治事務幾乎都以中共的意志為準，在對外貿易總值方面，澳門在一二·三事件後翌年（1967年）出現衰退，至1968年起，除1974年及1985年外年年上揚。

位於台灣的國民政府官方媒體《中央日報》稱該事件為「澳門暴動」、「澳門暴亂」，多次撰文呼籲澳葡當局鎮壓親共份子，中華民國政府亦於1975年與葡萄牙斷絕外交關係。

▲香港「六七暴動」。（圖／翻攝自維基百科）

受到「一二·三事件」的影響，香港也於1967年5月6日至同年12月，因8名工人遭警察殺害而興起工人運動和反港英政府示威，後來演變成大規模警民衝突，史稱「六七暴動」，該事件同樣導致了中共勢力的崛起，逐漸取代國民政府。