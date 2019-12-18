港府近半年澄清「過百條假消息」　林鄭月娥籲市民保持冷靜

▲香港「國際人權日遊行」。（圖／路透）

記者馬叔安／綜合報導

香港特首林鄭月娥18日表示，近月社會事件的過程中，其中一個挑戰是虛假消息的流傳，政府近半年透過記者會、網站、新聞稿等等已經澄清了過百條假消息。在前一天，香港政府新聞網發表，外傳有「在囚人士」被送往精神病治療中心後死亡並被秘密運走，懲教署澄清絕無此事。

林鄭月娥18日在臉書寫道，例如有傳「8月31日在太子站有市民死亡」、「政府會實施宵禁」、「市民提款會實施限制」，以至「行政長官已向中央請辭」等等，「這些消息都是穿鑿附會，甚至毫無根據，有些更是惡意杜撰，目的是挑動社會矛盾或引起恐慌。」

林鄭月娥表示，造謠比闢謠容易，最重要還是市民保持冷靜，認真思考，對來歷不明的消息小心求證，並留意政府的回應。

港府新聞網17日聲明，對於有報導指有在囚人士被送往小欖精神病治療中心接受治療後死亡並被秘密運走，懲教署澄清絕無此事，指有關報道失實。該署表示，根據現行機制和法例，在囚人士若在懲教院所羈押期間死亡，署方會將事件交由警方調查及死因裁判法庭審理。

《環球時報》18日發表文章指出，香港「修例風波」以來，「滿天飛的謠言和假新聞幾乎淹沒了這座城市」，示威者一直試圖尋找或製造一起「犧牲」，來為他們的違法暴力行為帶來「正當性」，「這些謠言無處不在，且一波未平一波又起，將局勢一步步推向深淵。」

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