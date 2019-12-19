澳門回歸20年　從爆竹火柴神香起家變身「旅遊博彩重鎮」

▲澳門。（圖／CFP）

記者馬叔安／綜合報導

本月20日時值澳門回歸大陸20週年，回顧澳門的經濟發展，以旅遊業和博彩業為重點，並且從2008年開始「現金分享」，連續13年向居民派發現金。不過就在日前大陸國家主席習近平赴澳門考察之前，國際評級機構惠譽（Fitch Ratings）將澳門的評級展望從「穩定」改為「負面」。

1950年代至1970年代，爆竹、火柴和神香為澳門三大傳統手工業，2004年澳門經濟強勢增長，主要受惠於博彩旅遊業，也帶動建築業、服務業、餐飲業和保險業成長，2008年，澳門基尼系數創下20年來最低數值0.37，是近20年合共5次的住戶收支調查中，貧富分布最洽當的一次。

▲澳門攝影家李玉田拍攝的1957年國慶牌樓。（圖／翻攝自澳門中聯辦網站）

根據澳門經濟局數據，2019年上半年澳門總體經濟出現按年收縮，主要是固定資本形成總額下跌所導致，上半年本地生產總值錄得2,149.2億澳門元，實質收縮2.5%。根據國際貨幣基金組織於2019 年4 月發佈的《世界經濟展望》，預測澳門2019年的經濟增長4.3%，較2018年10月時的預測下調了2個百分點。

日前發佈的《內地赴澳門在線旅遊市場發展報告》顯示，自1999年澳門回歸20年以來，遊客總量增長400%，其中70%的客源來自大陸。

▲澳門大三巴牌坊。（圖／視覺中國）

澳門每年為居民「派錢」的措施也往往令外界稱羨，特首崔世安12日指出，明年繼續現金分享等措施，永久性居民每人1萬元澳門幣（約新台幣3.7萬元），非永久性居民每人6000元澳門幣（約新台幣2.2萬元），並繼續為合資格的澳門居民開立公積金個人帳戶，這是該項措施連續13年在澳門施行。

然而就在澳門回歸大陸20週年之前，惠譽16日發表的評級報告中顯示，澳門的評級展望已下調為「負面」，且長期外幣發行人違約評級（IDR）則依然維持「AA」級，原因是澳門與大陸之間的政治、金融關係，以及社會的連繫越來越緊密，所以讓兩地的主權評級更加一致，與香港評級下調的原因相近。

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