幼時家境困苦！林金結重視孩子教育　132萬補助款全捐學校

▲國民黨立委候選人林金結（左）、電台主持人尹乃菁（右）。（圖／翻攝自林金結臉書）

記者張嘉晏／綜合報導

國民黨新北市第10選區立委候選人林金結18日接受電台訪問時，自信表示自己擔任新北市市議員以來，政績有目共睹、選民服務更是可供市民檢驗。此外他也提到，由於小時候家境清苦，他在事業稍有成就後，也盡力支援下一代教育，以往拿到的選舉補助款也全數都捐給了選區的學校。

林金結在臉書指出，昨日他抽完籤後，馬上就赴電台接受主持人尹乃菁的專訪。被問及「是否會擔心民進黨對手的現任優勢」時，他表示其實他和對手的民調一直不分軒輊，且自己從2014年擔任市議員以來的問政表現，都是可供市民檢驗的。

林金結感慨，由於小時候家境比較窮苦，如今他在事業上稍微有了點成就，也不忘回饋社會、盡社會責任，「過去兩次參選所獲#每票30元的選舉補助款，金結總共累積132萬7500元，並在選後全數捐給我們 #土樹三鶯（土城、樹林、三峽、鶯歌） 的學校。」

林金結提到，他尤其重視下一代孩子們的教育，像是過去捐出的補助款中，其中一筆費用就幫忙了一個隔代教養家庭，「女孩的爸爸吸毒入獄，陸籍媽媽離家未返，阿嬤僅靠著每月3500元敬老年金支撐生活！」當時那筆捐款，對女孩和阿嬤來說，猶如及時雨一般拉了他們一把，他也為此感到欣慰和榮幸。

林金結感性地說，無論這次選舉結果如何，他都會持續把選舉補助款捐出來做公益，讓選民的每一票都更有價值。

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