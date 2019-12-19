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今降雨擴大「熱區出爐」越晚越濕冷　最低溫時間曝…周日再變天

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天氣圖。（圖／氣象局）

▲今台灣附近水氣多。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局預報員劉沛滕表示，今天（19日）受到東北季風影響，雨區比18日更廣一些，且下半天雨勢越來越明顯，也會越晚越冷，今晚到周五是最冷的時間，中部以北低溫約16度；周日另一波東北季風影響，預估低溫差不多，但若有輻射冷卻效應可能會再下修。

劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》指出，今北部、東半部容易有短暫雨，18日僅大台北山區有小雨，今延伸到桃園以北、宜蘭和花蓮，都會有點下雨，且下半天雨越來越明顯，東北部可能有局部較大雨勢。

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▼今晨0時至6時，降雨集中在北台灣。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

劉沛滕說，今晨各地低溫約18度上下，北部、宜蘭一整天比較涼，白天高溫僅約21度；下半天開始風速增強，今晚到周五一整天最冷，中部以北低溫約16度。

劉沛滕表示，這種天氣型態將維持兩天到周五，中南部則為多雲到晴，山區可能有些飄雨；周六東北季風減弱，氣溫回升。

劉沛滕指出，周日、下周一另一波東北季風影響，冷空氣強度和這波類似，但水氣稍微少一點，低溫差不多約16度；不過，要注意會不會有輻射冷卻效應，若有的話，沿海空曠地區低溫可能會再下修。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

▼北部未來一周溫度趨勢圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

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