桃園第六選區／陳學聖、趙正宇對決　正藍之爭成焦點

▲桃園市立委第六選區呈現兩強對決，抽籤後2位候選人合影。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

2020桃園市立委第六選區（大溪、八德、復興與中壢區12里），本選區僅兩位候選人參選，兩位都是現任立委，一位是國民黨提名的陳學聖，另一位則是以無黨籍身分參選的現任立委趙正宇，兩人都出生於藍軍，趙正宇是八德在地眷村子弟，陳學聖則是從中壢區轉戰本區參選，兩人都以藍營選民為訴求，兩雄相爭一場激戰在所難免。

▲桃園市立委第六選區，尋求連任的無黨籍立委趙正宇面臨挑戰。（圖／記者沈繼昌翻攝）

第六選區長期是藍營大票倉，更是藍營固有鐵票區，以2008年立委選制改為單一選區，國民黨提名孫大千以65%得票率大勝民進黨兩倍，2012年民進黨在本選區未提名，尋求連任的孫大千對上以無黨籍身分參選的前陸軍上將胡鎮埔，孫再度以6成選票獲選連任，2016年孫大千退出國民黨，時任市議員的趙正宇獲得民進黨禮讓參選，趙最後以768票險勝當選，這也是國民黨在本選區首次敗選。

下屆立委選舉，趙正宇再度以無黨籍身分尋求連任主打政績牌，也再度獲得民進黨禮讓支持，但面臨是同為現任立委的陳學聖轉戰挑戰，誰是正藍成為此次選戰的焦點，一般認為，趙正宇在立委任內服務扎實，也為地方爭取不少經費，另外，八德區是現任市長鄭文燦故鄉，有了鄭文燦大力支持，趙正宇連任之路應該變得平坦許多。

但面對藍營攻擊趙正宇背叛國民黨之說，趙正宇多次強調，他並非民進黨員，雖加入民進黨團運作，但不受黨團動員指揮，他以無黨籍身分參選，與民進黨結盟是尋求選民最大利益，一切以民意為前提。

▲桃園市立委第六選區，轉戰第六選區尋求連任陳學聖有信心贏得選民支持。（圖／記者沈繼昌翻攝自陳學聖臉書）

國民黨籍名候選人陳學聖原本是第三選區（中壢區）選出來現任立委，因黨內提名初選敗給超高人氣的魯明哲，經協調後轉戰第六選區，面對對手抨擊他是空降部隊，但他絲毫不以為忤，反以正藍立委候選人自居，希望整合泛藍與中間選民支持，讓國民黨再度贏回本選區。

陳學聖曾任桃園縣文化局長與國民黨桃園縣、市黨部主委，曾經是媒體人出身，去年底還代表國民黨角逐桃園市長選舉，在桃園市與全國具有相當知名度，陳學聖陣營主打贏回八德藍營立委席次，贏回我們失落多年的共同夢想，請選民為他與國民黨加油打氣。

►「即日起，我退出老化黨。」

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