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桃檢「奶瓶檢察官」登場代言　檢察長幫穿法袍宣達反賄選

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▲桃園地檢署檢察長郭文東致贈特製法袍、證書給小Baby「蘿蔔」化身奶瓶檢察官，宣達反賄選決心。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園地檢署檢察長郭文東致贈特製法袍、證書給小Baby「蘿蔔」化身奶瓶檢察官，宣達反賄選決心。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

為宣導反賄選決心，桃園地檢署18日舉辦奶瓶檢察官開箱活動，由署內同仁未滿周歲男童「蘿蔔」化身奶瓶檢察官，檢察長郭文東以模擬偵結過程，書記官長送箱、襄閱主任開箱，檢察長郭文東再幫忙穿上特製迷你法袍，授證分配「暖股」，郭文東表示，反賄觀念應從小札根，也是為下一代著想。

桃檢舉辦別開生面的奶瓶檢察官開箱活動，模擬檢察官偵辦案件結案流程，書記官長林文正帶著送閱箱進場，襄閱主任檢察官林秀敏開箱「暖股」偵查卷宗與書類，主任檢察官李允煉、陳建良、康惠龍拿出印有「奶瓶檢察官」識別證與代表補充結案體力的嬰兒食品與開庭用法槌。

▲桃園地檢署檢察長郭文東（左）、美女檢察官劉昱吟（左）、帥哥黃翎樵（中）以特製迷你檢察官法袍、證書給小Baby化身奶瓶檢察官。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園地檢署檢察長郭文東（左）、檢察官劉昱吟（左）、黃翎樵（中）以特製迷你檢察官法袍、證書給小Baby化身奶瓶檢察官。（圖／記者沈繼昌翻攝）

最後由檢察官劉昱吟、黃翎樵秀出特製迷你檢察官法袍與證書，最後由檢察長郭文東為蘿蔔穿上法袍並完成授證，全程模擬檢方正式流程，過程絲毫不馬虎，但蘿蔔一臉無辜逗趣模樣則讓全場笑聲不斷。

桃檢襄閱林秀敏指出，桃園地檢署每年分發檢察官平均約有十餘人，最多甚至多達20人以上，常被貼上「奶瓶檢察官、菜鳥檢察官」標籤，年輕不代表能力差，反而更有活力，加上年輕檢察官辦案有熱忱，常會揪出藏在魔鬼裡細節，桃檢不少人曾在分發2、3年間辦出大案。

▲桃園地檢署18日舉辦奶瓶檢察官開箱，宣達反賄選決心。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園地檢署18日舉辦奶瓶檢察官開箱，宣達反賄選決心。（圖／記者沈繼昌翻攝）

郭文東表示，桃檢今年反賄選活動分成三部曲，從襄閱林秀敏化身獨立特派員，播報反賄資訊，再來由美女檢察官劉昱吟、帥哥黃翎樵扮演松隆子、木村拓哉拍片「查賄HERO」，第三波就是奶瓶檢察官的「寶寶出任務。」找奶瓶檢察官當代言人，反賄從小札根、喚醒乾淨選舉，查賄反賄不只為了當下，而是考慮到下一代幸福，即日起至明年1月11日總統大選與立委選舉只剩24天，桃園查賄團隊已做好完全準備，呼籲選民一起來反賄選。

►「即日起，我退出老化黨。」

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