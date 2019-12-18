老公遭攔腰撞上...她懷胎9月控「崙背鄉前代表酒駕肇逃」！悲吐：我還有2幼兒

▲人妻指控，雲林縣崙背鄉一名廖姓前代表酒駕肇事逃逸。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

記者戴若涵／綜合報導

雲林縣17日下午發生一起車禍事故！一名女網友在「爆料公社」中點名雲林縣崙背鄉廖姓前代表，控訴對方酒駕撞上她的丈夫後肇事逃逸，讓懷孕9月、家中還有2名幼兒要顧的她忍不住PO文喊話，「能勇敢一點出來面對嗎？」

一名人妻17日晚間7時35分在臉書「爆料公社」發文，「協尋雲林縣崙背鄉前代表廖先生」，表示對方從17日下午2時30分許酒駕高速攔腰撞上她的先生後，警方遲遲找不到人。她指出，事發當下廖男不是先報警將她的丈夫送醫，反倒先待在車內打電話給他人。

▲▼人妻指出，丈夫遭對方攔腰撞上。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社，下同）

人妻忍不住詢問，「你人還好嗎？我家裡還有一個三歲小孩、一個一歲半小孩要顧，我目前懷孕9個月，你下車還可以很清楚的說您是代表，那能勇敢一點出來面對嗎？」同時她也向廣大網友求助，詢問17日下午2時30分是否有人經過虎尾高鐵附近大隆路與松園路交叉路口，求提供行車紀錄器畫面。

「我怕被吃案！」人妻也質疑警方在事件發生當下的SOP是否有問題，指出「要先記錄現場可以理解，但車子已經都被對方從四線道撞到人行道旁的路樹區了，為什麼當下人都在現場不是先對雙方留資料，進行酒測，而是放任對方肇逃？到現在還都找不到人...我是否還得擔心有冒名頂替的風險？！」

PO文曝光後，不少網友紛喊，「太誇張了」、「太扯」。人妻則在18日上午更新貼文，表示目前已找到對方，初步了解事件經過，警方到事發現場前肇事者已與丈夫一起上了救護車，但由於對方一下救護車就不見蹤影，警方下午4時許才會說無法知道肇事者身分。

▲人妻PO文全文。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

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