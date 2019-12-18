酒駕女服勞務先休息滑手機　「4小時掃一畚箕落葉」緩刑沒了

記者黃翊婷／綜合報導

黃姓女子因為酒駕案件在去年被判處3月有期徒刑、緩刑3年，還得提供80小時的義務勞務，沒想到她前前後後只做了20小時，過程中還抽菸、滑手機，態度相當消極，最後被台中高分院合議庭裁定撤銷緩刑，如果不肯繳納9萬元的罰金，就得入獄服刑。

▲黃女酒駕被判處3月有期徒刑，得易科罰金9萬元，同時宣告緩刑3年。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關，下同）

判決書中提到，台中地檢署去年在酒駕案件判決確定後，發函通知黃女應該在今年5月15日上午9時準時前往弘馨社會福利關懷協會，履行80小時的義務勞務，沒想到她從同月18日開始就沒再出現，連續發函通知3次也不理，最後檢察官結算，她一共只提供20小時的義務勞務，完成比例僅25％，這才決定向法院聲請撤銷緩刑，並獲得准許。

對此，黃女出庭解釋，因為本身患有自閉症、憂鬱症等精神疾病，需要長期就醫、服藥治療，酒駕案件被判刑之後，她的精神失調症狀越來越嚴重，這些狀況母親都看在眼裡，為了避免精神耗弱或者發生憾事，這才沒有前往做義務勞務，並非故意不履行。

▲黃女掃了4小時的地，只累積一畚箕的落葉。

不過，台中高分院合議庭調閱地檢署的義務勞務執行情形訪查紀錄表，發現黃女不僅只做了20小時，執行狀況也不好，理事長還曾經反應她態度不積極，攜帶清掃用具抵達現場，卻立即跑去休息抽菸、滑手機，如果沒有志工在現場督促，根本就不做事，掃了4個小時也只有一畚箕的落葉，連詢問已清掃的區域有哪些都答不出來。

合議庭認為，黃女明明獲得緩刑的機會，卻連基本條件都做不到，難以相信她能從這次的處分中獲得教訓，縱使真的罹患精神疾病，也不代表做不好打掃等事情，最後裁定駁回抗告，確定撤銷緩刑，如果不肯繳納9萬元的罰金，就得入獄服刑。

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