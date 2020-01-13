王功蚵車翻覆　蚵農遭壓手腳骨折！海巡警消急救援

▲彰化王功蚵車翻覆，蚵農手腳骨折。（圖／海巡署第3岸巡隊提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名林姓蚵農上午駕駛蚵車，行經王功蚵道岸際邊與其他蚵車會車時，疑似操作不當不慎翻覆，人也被蚵車壓住無法動彈，被海巡署中部分署第三岸巡隊王功安檢所新寶守望哨勤務人員發現，緊急通知消防人員到場送醫急救，發現左手左腳骨折，所幸無生命危險。

王功安檢所指出，翻車事故發生於今日上午8時55分許，新寶守望哨勤務人員於守望哨前方約50公尺處岸際蚵道，發現林男駕駛蚵車疑似因操作不當導致蚵車翻覆，隨即通報所內人員處置並通報本隊鹿港線上巡邏組人員及消防局第四大隊芳苑分隊前往協處。

▲彰化王功蚵車翻覆，海巡及消防人員緊急救援。（圖／海巡署第3岸巡隊提供）

消防人員現場檢傷初步判定林姓蚵農左手及左腳有骨折情形，隨即對林男實施包紮固定，將他送往彰濱秀傳醫院，亦協助將蚵車扶正後移至岸際安全處，事後林姓蚵農也非常感謝海巡及消防人員竭心盡力的協助，保護他生命及財產安全。

第三岸巡隊表示，本隊同仁秉持著為民服務的熱忱，期能為民眾帶來更多實質幫助與溫暖；並呼籲民眾於港區、岸際若發現危難或不法，可撥打海巡118免付費服務專線，將立即派員查處。

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