新北第10選區5人拚席次！林金結「1吻定江山」　「郭家軍」李縉穎曝3願景

▲ 新北第10選區立委候選人林金結（左）、李縉穎（右）。（合成圖／翻攝自林金結臉書、李縉穎臉書）

記者張嘉晏／綜合報導

第10屆立法委員選舉候選人於18日完成號次抽籤，其中新北市第10選區（三峽區+土城區）共有5位候選人，5人皆親自到場抽籤，號次如下：

1號 林金結（中國國民黨）

2號 吳琪銘（民主進步黨）

3號 李縉穎（無黨籍）

4號 劉瑞娜（無黨籍）

5號 曾怡晴（合一行動聯盟）

▲ 新北第10選區候選人號次 。（圖／翻攝自新北市選舉委員會）

國民黨籍的林金結為新北市第7選區的市議員，今日要進行抽籤之前，還在眾人面前先與太太深情一吻，沒想到還真的抽到籤王1號，笑稱明年1月要「一吻（穩）定江山」拿下立委席次。

此外，以無黨籍身分參選的李縉穎為前立委李嘉進之子，他曾任台北市長柯文哲的幕僚，8月又轉任到郭台銘團隊任職。他今日在郭台銘的陪同下抽到3號，笑稱3不僅是他的幸運數字，更是他對土城、三峽的「願景數字」，「我希望在推動土三智慧科技城與產業升級的同時，能達到 ＃新移入人口加三成 、 ＃青年就業平均薪資高於全國平均值三倍 、 ＃土三科技產業產值增加三成！」

而現任立委吳琪銘則是力拚連任，本次提出7個核心政見，包含補助青年職業探索、支持年輕人回流家鄉創業等，期盼打造三峽的特色品牌。

▼ 吳琪銘拚連任。（圖／翻攝自吳琪銘臉書）

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