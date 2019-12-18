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隨機攔小黃開往偏僻山區　恐怖男猛砍運將3刀判刑8年

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▲兇手持刀闖進幼稚園，圖為示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲ 莽男欠債攔搭計程車隨機砍傷運將，鮮血四濺負傷駕車到警局報案。（圖／示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者郭世賢／基隆報導

新北市一名黃姓男子因積欠債務關係，不堪債主狂追討，並隨機攔一輛計程車，要求運將載他到偏遠山區，持刀往頸肩猛刺3刀鮮血四濺致重傷，隨後友人相約地點接應逃逸。基隆地方法院近日審結，將黃男依殺人未遂罪判8年徒刑。

判決書指出，25歲的黃姓男子犯下竊盜案件，入監服刑，出獄後不思悔改，反而欠下大筆債務。黃男無力償還，不堪壓力債主追債，2019年1月間，向友人表示，「今晚有買賣，我要去黑吃黑，我沒要騎車，所以要你載我，放心！宵夜油錢算我的，也會給你薪水。」要有人來接應他。

隔日，黃男獨自前往新北市瑞芳火車站，隨機攔搭一輛計程車，上車後要求張姓司機往牡丹方向行駛，車輛行經侯牡公路7.6公里處時，黃男佯稱要上廁所，司機停車後，拿出預藏的小刀刺向張姓運將右側頸肩猛刺3刀。張姓運積極反抗，鮮血噴濺；黃男隨後趕緊逃逸，並通知林男到侯牡公路界線接他逃離現場。

張男負傷駕車到新北市瑞芳警分局報案，分局通知救護人員，將他送到醫院救治，一度命危，所幸經醫院緊急搶救後，保住一命，但右肩、頸共有17公分刀傷。

警方循線調閱監視器畫面，逮到黃男、林男，檢方調查後，將黃男依殺人未遂起訴；林男則被依藏匿人犯罪起訴。法院認為，黃男隨機攔乘張姓運將駕駛的計程車，無故持刀刺殺張姓運將，犯罪所生之危害、造成他人不安感甚鉅，且張男到庭時，猶心有餘悸，請求法院從重量刑。

法院審酌，黃男犯案後，否認犯行，迄未賠償告訴人所受損害，毫無悔意，最後依殺人未遂罪判8年徒刑。

「時間對我們來說完全沒用！」

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