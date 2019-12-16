不想叫醒癌夫…婦深夜心臟病發攔嘸計程車　暖警火速送醫救回命

記者陳豐德／新北報導

新北市三重一名60歲許姓婦人日前凌晨站在路旁，突然心臟病發神情十分痛苦，想要攔計程車就醫，苦等許久卻仍攔不到，好險此時巡邏的員警經過發現許婦異狀，上前關心後趕緊讓她坐上警車，一路開啟警示燈並鳴笛送往醫院急救，成功挽回一命。

▲婦人心臟病發深夜攔不到計程車，員警見狀將她載往醫院急救。（圖／記者陳豐德翻攝）



三重分局光明派出所巡佐李祐霖、警員李宗澤3日凌晨1時許巡邏，經過三重區三陽路巷口時，發現一名許姓婦人表情猙獰站在路旁，上前關心時，發現許女因為呼吸困難身體不適需就醫，但深夜卻又攔不到計程車，員警見狀趕緊請婦人上車，並一路開啟警示燈鳴笛緊急護送至新北市立醫院三重院區就診。

婦人懇求「拜託，我有心臟病！」經到急診診療後，醫生診斷為天氣遽降導致心臟病發作，幸好警方及時護送就醫，並搶在黃金時間載送至醫院，挽回一命；許婦表示因為先生日前罹癌手術住院剛返家休養，不想打擾他，才會獨自站在路口想攔車去醫院，萬分感謝警方適時伸出援手。

三重分局呼籲早晚溫差大，家中有年邁長者要外出時，要注意保暖，盡量要有家人或朋友陪伴外出，以免發生危險。

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