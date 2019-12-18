新北第11選區立委／羅明才高喊3陽開泰　挑戰7連霸

▲新北市第11選區立委抽籤結果。（圖／翻攝自新北市選舉委員會官網）

記者康心禹／綜合報導

新北市選舉委員會今（18）日舉行第10屆立委選舉號次抽籤，其中新北市第11選區（新店區、深坑區、石碇區、坪林區、烏來區）的選舉人數約有281,608人，共有7名立委參選人，抽籤結果為：1號廖再興（無黨籍）、2號臧汝興（勞動黨）、3號羅明才（中國國民黨）、4號李欣翰（台灣基進）、5號胡大剛（中華統一促進黨）、6號廖麗娟（合一行動聯盟）、7號張銘祐（民主進步黨）。

▲新北市第11選區國民黨立委候選人羅明才。（圖／羅明才競選團隊提供）

抽籤之後，民進黨參選人張銘祐大喊「一7更新大文山，7號得勝，Lucky 7！」在離開會場後馬上進行車隊掃街拜票；國民黨參選人羅明才則是喊出「3陽開泰」。

新北市第11選區基本盤是藍大於綠，民進黨提名新人張銘祐挑戰尋求七連霸的現任國民黨立委羅明才。張銘祐是政論名嘴，此次參選大文山艱困選區，是從「家」出發，希望打造讓鄉親能夠安心、安穩、安全生活的社會，運用年輕人的網路經驗跟熟悉度，努力操作活潑、親民的文宣跟空戰。

羅明才從23歲就擔任國大代表，父親是鼎鼎有名的前立委羅福助，自1999年首度當選立委至今已是六連霸，平時深耕地方、長期經營基層，「陸戰」的實力雄厚，七連霸的呼聲高。而兩黨以外的另外5名候選人的知名度都還有進步的空間。

▲新北市第11選區民進黨立委候選人張銘祐。（圖／張銘祐競選團隊提供）