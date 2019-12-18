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日本偷拍裸男泡湯「還發IG」　當事人道歉了：對不起傷害台灣形象

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▲日本泡湯偷拍！IG嘲諷「難得這麼多遛X俠」　當地人氣炸：丟盡台灣人顏面。（圖／翻攝自爆料公社APP）

▲偷拍者IG嘲諷「難得這麼多遛鳥俠」。（圖／翻攝自爆料公社APP）

記者張嘉晏／綜合報導

一名台男赴日旅遊，竟偷拍客人裸身泡湯的畫面，事後還在Instagram發布照片，戲謔寫下「難得可以看到這麼多遛鳥俠」，引發日本人不滿，怒批「喪盡天良」、「丟台灣人的臉」。而原PO見偷拍舉動引起風波後，也出面道歉了。

本站17日報導《日本泡湯偷拍！IG嘴砲「難得這麼多遛X俠」　當地人氣炸：丟盡台灣人顏面》指出，有男網友在「爆料公社」爆料，他日前收到不少日本友人傳訊，集體撻伐偷拍台男的離譜行徑。

請繼續往下閱讀...

原來該男到東北的藏王溫泉旅遊，竟偷拍泡湯客人的裸體，還發在自己的IG笑稱「真的真的很難得，可以看到這麼多遛鳥俠（誤），不是啦，是難得......。」自以為幽默的字句，卻不知自己的行為已經觸法。

▲日本泡湯偷拍！IG嘲諷「難得這麼多遛X俠」　當地人氣炸：丟盡台灣人顏面。（圖／翻攝自爆料公社APP）

▲當地人撻伐。（圖／翻攝自爆料公社APP）

貼文一出，網友們紛紛怒譴責一番，「不管是不是各地風俗民情，你洗澡會想讓人拍照嗎」、「丟臉丟到國外去了」、「腦子有洞嗎」。

原PO事後似乎默默把帳號轉成不公開的狀態，不過之後還是選擇出來道歉。只見他私訊爆料公社的管理員，表示為自己做了錯誤的舉動、傷害台灣形象，深深感到抱歉。他表示自己在收到指正後已經立即刪除照片，網友的批評留言他也一概虛心接受。

他表示，「我是真的很抱歉，原本想以比較活潑的方式分享很難得的溫泉體驗，但是沒想到造成這麼大的風波，也很抱歉丟台灣人的臉。真的很謝謝很多人好心跟我說，我自身將做檢討，並且不再犯相關錯誤。其實不是國情不同，而是應該更加注重個人隱私！很對不起大家，讓台灣人蒙羞了。我接到很多人的批評，我也將不閃避，只希望大家給我機會！」

▼ 當事人道歉文。（圖／翻攝自爆料公社官網）

▲▼ 日本偷拍泡湯 當事人道歉 。（圖／翻攝自爆料公社官網）

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