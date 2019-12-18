神手50元百夾百中藍芽耳機、智能手環　「密技」被拍下挨告

▲唐姓男子偷改「保證夾取」設定，成為百夾百中的神手，但也因此吃上官司（示意圖／記者莊智勝攝）

記者劉昌松／台北報導

唐姓男子8月間到台北市興隆路上1間夾娃娃機店，發現有台機器還停留在設定介面，竟手動操作把「保證夾取」數值降到最低，連續投了5次硬幣，百發百中，夾到藍芽耳機、智能手環、手錶、卡赫那拉玩偶等物品，台北地檢署根據店內監視器認定，唐男行為構成「無故變更他人電腦或其相關設備之電磁紀錄」，18日依妨害電腦使用罪起訴。

夾娃娃機的「保證夾取」機制，都是由機台主利用系統設定、決定在連續投幣失敗幾次後，機器會自動把夾子抓力調緊，讓玩家可以比較輕鬆的把機台內物品夾到洞口取物。

▲機台主更改「保證夾取」次數設定後，忘了退出介面，讓玩家有機可趁。（示意圖／記者陳韋帆攝）

本件受害機台主提告，他原本已在機台上設定了「保證夾取」，只是離開的時候，忘了關掉機台上的設定介面，再回去的時候就發現物品少了很多，保證夾取的數值被改成，投幣1次，夾子就會變緊，因此調閱監視器後，指控百夾百中的唐男涉嫌詐欺。

檢察官根據店內監視器發現，唐男的確在機台前有操作面板設定的動作，然後才開始夾物，雖然機台主忘了關閉設定介面，但是唐男大可直接投幣享受夾娃娃的樂趣，卻擅自變更人家已經設定好的「保證夾取」數值，已經構成妨害電腦使用罪。

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