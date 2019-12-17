畢業紀念冊被寫綽號「激進份子」！國中生告老師同學求償10萬

▲蕭姓國中生因不滿自己被註記「激進份子」在畢業紀念冊上，向同學、老師及學校提告求償10萬元。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐愷昕／台北報導

蕭姓國中生因不開心自己的照片在畢業紀念冊上被註記「激進份子＆各科老師的專屬畫工」，認為有損人格名譽，造成他精神極大痛苦，因此向編輯畢冊的2名同學、老師和學校連帶求償10萬元。台北地院法官判蕭生敗訴，駁回他求償，同學、導師及學校皆免賠。全案仍可上訴。

據判決，蕭生表示同學在畢業紀念冊上標註他「激進份子＆各科老師的專屬畫工」，是在暗指他思想、行為較一般人偏激急進，又呂姓老師身為班導及畢業紀念冊發行人，卻未給予編輯學生正確指導，就逕自發行，這些行為已侵害道他名譽，造成他精神極大痛苦，對此向同學、導師及學校求償10萬元。

編輯畢冊的2名同學辯稱，因蕭姓同學擅長畫畫，對人物肖像描繪專精所以稱他為「各科老師的專屬畫工」，至於稱「激進份子」是因蕭生喜歡畫希特勒等在歷史評價較為激進的人物及各科老師，他們僅單純描述蕭生擅長作畫對象，並沒有影射人格意思。

呂姓班導師也於法庭上提出蕭生的成績評量紀錄通知單，上方記載蕭生「個性溫和，合群守分，學習態度良好」，可見他與老師、同學們互動良好，班級成員應該是沒有惡意貶損蕭生的動機或意圖，導師也未疏於輔導或管教學生。

法院審理時認為，「激進份子&各科老師的專屬畫工」一詞中，「激進」代表急於進取變革的作為或思想，難以確認是貶損他人社會評價的詆毀言詞，又「激進份子」僅是描述蕭生擅長的素描人物，故駁回蕭生求償告訴，學校、同學及導師皆不用賠償。全案仍可上訴。

►偷偷分享少女秘密！

【更多新聞】

►人妻與小王出遊7次！綠帽夫請徵信社抓姦 「共處一室」代價30萬

►控兒搞丟精裝版「轉法輪」書籍 他提告討回贈與房產敗訴

►夜店撿屍美眉先買保險套 他辯「有運用A片技巧」判3年8月