民眾黨籲「票投⑮民眾做主」　賴香伶勸吳敦義：歧視不會獲選民青睞

記者楊亞璇／台北報導

中選會18日舉行政黨不分區號次抽籤，民眾黨由秘書長張哲揚代表，率領不分區被提名人賴香伶等人進行號次抽籤，最終民眾黨抽到15號，民眾黨喊出，台灣重開機 「票投15，民眾做主」。被問到國民黨主席吳敦義歧視女性言論，賴香伶呼籲，用歧視的方式不會得到選民青睞。

對於吳敦義歧視女性言論，賴香玲表示，他們選舉語言上有時過於辛辣，或是擷取一般人在意的方式，這都是不好的選舉選風，希望大家各自克制，特別最後選舉階段，盡量不要用比較偏激或刻意歧視的方式，第一，這不會得到選民青睞，第二，它會讓下一代對選舉更排斥，不願意讓新的力量為國家社會有期待感，希望以良性競爭取代對立、仇視。

賴香伶指出，讓台灣重開機，新政治力量進國會，民眾黨會義無反顧為國人全力發展，為我們自己的治理投入新的力量，新的展望靠國人朋友給民眾黨支持，民眾黨有這麼多專業候選人在各地遍地開花，為台灣為國家、下一代齊心努力、義無反顧，請票投15號民眾黨。

至於是否擔心親民黨瓜分票源？賴香伶強調，大家各自要努力，民眾黨提出的政見，包括國家治理、永續發展，還有國會改革，很多小黨有共同共識，大家應該合作，不管最後結果，擷取不同的專業努力，一起保衛國家發展，這是政黨政治最可貴的地方。

柯文哲LINE@也隨即發訊息宣傳，寫下「票投15，民眾做主！跟大家宣布，政黨號次抽籤出爐，台灣民眾黨的號碼是『15』號！政黨票請認明，『15』號台灣民眾黨。」

政黨號次抽籤結果如下：



①合一行動聯盟

②中華民國統一促進黨

③親民黨

④安定力量

⑤台灣基進

⑥時代力量

⑦新黨

⑧喜樂島聯盟

⑨中國國民黨

⑩一邊一國行動黨

⑪勞動黨

⑫綠黨

⑬宗教聯盟

⑭民主進步黨

⑮台灣民眾黨

⑯台灣維新

⑰台澎黨

⑱國會政黨聯盟

⑲台灣團結聯盟

▲民眾黨政黨票抽中15號。（圖／民眾黨提供，下同）

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